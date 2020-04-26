Головна Новини
26 квітня • оновлено в 19:25
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Блоги - Політика

Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховної Ради України 8 скликання Всі статті автора

Владимир Зеленский, вам не стыдно? Или вы считаете всех лохами?

20.4т
Читати матеріал російською

Ай, красавы!!! Аферисты с большой буквы!

Эти шаромыжники в пятницу вечером уволили Верланова и Нефьодова, а этой ночью уже организовали конкурс на глав налоговой и аудиторской службы. И срок подачи документов - сутки. А сам конкурс – 28.04.20!

Все это говорит, что у этого #моносброда уже есть кандидаты, которых они хотят протянуть на эти должности. Видимо уже успешно прошли встречи с братом Ермака. Но это же гребаный стыд!!! Эти мерзавцы просто хотят посадить на потоки своих людей. Видимо для кого-то после 28.04 должна закончиться эпоха бедности. И учитывая высокие коррупционные риски то такая "высокая" зарплата на эти должности - это явно намек на старый анекдот:

Устроился парень работать в милицию. Месяц проходит, второй, третий. Его

вызывает начальник.

- "Ты чего, друг любезный, зарплату не получаешь? В бухгалтерию тебя

вызывают".

- "А я думал, пистолет дали - так крутись как хочешь..."

Видимо и будущие руководители этих органов, контролирущие потоки с сотнями миллиардов, должны будут "наколядовать" себе и тем, кто их на это место устроит.

В общем это уже верх лицемерия и прямое признание, что конкурсы фейковые. А вот ссылка на конкурс.

Владимир Зеленский, вам не стыдно? Или вы считаете всех, кроме себя, лохами?

PS Кстати, обнаружил эту схему Валерий Калныш. Ему респект!

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "політичний блог" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Борислав Береза Борислав Береза
Тема
політичний блог
Особи
Максим Нефьодов Сергій Верланов Андрій Єрмак Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Державна податкова служба (ДПС) Державна митна служба України
Джерело
Джерело: Телеграм-канал Борислава Березы
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
8
9
Смішно
33
Цікаво
107
Сумно
16
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Qurd Boz
Qurd Boz
Чувство стыда им чуждо...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
на складе тоже так ..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
4
Kuksov Michael
Kuksov Michael
Ну уж береза 100% л.о.х
Показать комментарий полностью
Ответить
1
8
2 из 4 ответов | показать все
Бабич Александр
Бабич Александр
Степанкова Людмила, куксов заліз , бо нікчемному ідіоту навіть на па-ра-ші тяжко знайти роботу, от і висирає тупі коменти , працюючи ботом на ботоксного фюрера
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
UA. RUNIC
UA. RUNIC
Kuksov Michael, Ухо,а ты че здесь делаешь?Брысь скОтына!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Політика

Коронавірус. Найважливіше

Новини політики

Топпублікації

Топблоги