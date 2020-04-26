Ай, красавы!!! Аферисты с большой буквы!
Эти шаромыжники в пятницу вечером уволили Верланова и Нефьодова, а этой ночью уже организовали конкурс на глав налоговой и аудиторской службы. И срок подачи документов - сутки. А сам конкурс – 28.04.20!
Все это говорит, что у этого #моносброда уже есть кандидаты, которых они хотят протянуть на эти должности. Видимо уже успешно прошли встречи с братом Ермака. Но это же гребаный стыд!!! Эти мерзавцы просто хотят посадить на потоки своих людей. Видимо для кого-то после 28.04 должна закончиться эпоха бедности. И учитывая высокие коррупционные риски то такая "высокая" зарплата на эти должности - это явно намек на старый анекдот:
Устроился парень работать в милицию. Месяц проходит, второй, третий. Его
вызывает начальник.
- "Ты чего, друг любезный, зарплату не получаешь? В бухгалтерию тебя
вызывают".
- "А я думал, пистолет дали - так крутись как хочешь..."
Видимо и будущие руководители этих органов, контролирущие потоки с сотнями миллиардов, должны будут "наколядовать" себе и тем, кто их на это место устроит.
В общем это уже верх лицемерия и прямое признание, что конкурсы фейковые. А вот ссылка на конкурс.
Владимир Зеленский, вам не стыдно? Или вы считаете всех, кроме себя, лохами?
PS Кстати, обнаружил эту схему Валерий Калныш. Ему респект!
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