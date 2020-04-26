Ай, красавы!!! Аферисты с большой буквы!

Эти шаромыжники в пятницу вечером уволили Верланова и Нефьодова, а этой ночью уже организовали конкурс на глав налоговой и аудиторской службы. И срок подачи документов - сутки. А сам конкурс – 28.04.20!

Все это говорит, что у этого #моносброда уже есть кандидаты, которых они хотят протянуть на эти должности. Видимо уже успешно прошли встречи с братом Ермака. Но это же гребаный стыд!!! Эти мерзавцы просто хотят посадить на потоки своих людей. Видимо для кого-то после 28.04 должна закончиться эпоха бедности. И учитывая высокие коррупционные риски то такая "высокая" зарплата на эти должности - это явно намек на старый анекдот:

Устроился парень работать в милицию. Месяц проходит, второй, третий. Его

вызывает начальник.

- "Ты чего, друг любезный, зарплату не получаешь? В бухгалтерию тебя

вызывают".

- "А я думал, пистолет дали - так крутись как хочешь..."

Видимо и будущие руководители этих органов, контролирущие потоки с сотнями миллиардов, должны будут "наколядовать" себе и тем, кто их на это место устроит.

В общем это уже верх лицемерия и прямое признание, что конкурсы фейковые. А вот ссылка на конкурс.

Владимир Зеленский, вам не стыдно? Или вы считаете всех, кроме себя, лохами?

PS Кстати, обнаружил эту схему Валерий Калныш. Ему респект!

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