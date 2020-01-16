Як Зеленський змінить життя всіх українців: "Слуги" проголосують кардинальні поправки до Конституції

У Верховній Раді триває колосальна боротьба за закон про децентралізацію. Обговорюють як повноваження місцевих рад, так і час їхнього перебування при владі. Офіс президента прагне посилити вплив на місцях, у Верховній Раді чинять опір.

На перший погляд децентралізація – тема складна і не дуже цікава. Але з іншого боку неймовірно важлива – стосується абсолютно кожного українця. Адже саме від цього і залежить, чи будуть гроші на садки, школи та лікарні.

Все, що потрібно знати про реформу – у матеріалі OBOZREVATEL.

Топ фактів про децентралізацію Зеленського

Створять префекти. Простіше кажучи, президент призначатиме своїх людей у регіони, які нарівні з обраною місцевою владою керуватимуть регіонами.

Яку владу передадуть?

координація органів центральної влади; фактично всі місцеві чиновники мають підкорятися призначенцю з Києва;

пропозиції президенту про зупинення рішення місцевої громади. Якщо префект вважатиме, що місцева рада ухвалила рішення, яке суперечить Конституції, він зможе звернутися до президента і накласти вето. Фактично повноваження депутатів обмежать;

видання обов'язкових до виконання указів; цим пунктом префекти взагалі отримають владу своїми указами керувати місцевим самоврядуванням.

Головна ж норма – префекти підпорядковуватимуться безпосередньо президенту. "Префект при здійсненні своїх повноважень підзвітний і підконтрольний президенту України та Кабінету міністрів України", – йдеться у законопроєкті.

Багато експертів вважають, що це прямий ризик узурпації влади з боку Офісу президента. Юрист Олександр Марусяк, який спеціалізується на написанні проєктів законів вважає, що в моделі префекта закладено серйозний конфлікт інтересів.

"Якщо президент і Кабмін належатимуть до різних партій, префект буквально розірветься між ними. Якщо ж вони будуть з однієї політсили, як це є зараз, тоді буде ризик фактичної централізації влади.

Ще одна проблема – префект здійснює адміністративний нагляд за дотриманням Конституції та законів України як органами місцевого самоврядування, так і територіальними органами виконавчої влади, але на додаток він ще координує (спрямовує) їхню роботу. Тобто, префект зможе втручатися у діяльність органів виконавчої влади. Це ще один серйозний конфлікт у пропонованій моделі інституту префекта", – пояснив OBOZREVATEL Марусяк.

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Замість районів – округи

Головною територіальною одиницею буде громада – це кілька сіл і територій навколо них, об'єднаних в одне ціле. Громади можна побачити вже зараз, їх сформовано вже понад 1000 (всього їх планується створити близько 1300-1500). Відповідно до закону Зеленського, якщо якісь села вчасно не встигнуть об'єднається самі, то їх об'єднають за залишковим принципом.

Далі – райони. Замість нинішніх 490 постане близько 100 округів, а створені вони будуть із прилеглих одна до одної громад. У деяких областях може бути по три округи, а десь і всі шість.

Областей зміни не стосуються. Спочатку їх хотіли перейменувати на регіони, але потім, судячи з усього, відмовилися від цієї ідеї.

Глави громад, депутати всіх рад (округу, громади) обиратимуться на 5 років, а не на 4, як було раніше. А ось главу окружної та обласної ради обиратимуть з-поміж депутатів і лише на 1 рік. Потім – ротація на іншого депутата. Фактично, система повинна зашкодити зміцненню одноосібної влади з боку глави ради.

Однак це може породити набагато більше схем і "договірняків" заради призначення на рік.

Чому в Раді триває боротьба

А вона в стінах парламенту точиться не на жарт. Багато в чому вона крутиться навколо префектів і повноважень керівників обласних і окружних рад.

Як повідомляє джерело OBOZREVATEL в Асоціації міст України, баталії розгортаються навколо майбутньої взаємодії "слуг народу" із політиками на місцях. Адже кожен нардеп розуміє, що влада у Києві – це добре, але багато питань все ж вирішується на місцях. З місцевими, хочеш чи ні, але спілкуватися і домовлятися потрібно.

"Наразі каменем спотикання є норма про ротації голів окружних і обласних комісій. Грубо кажучи – оберуть цю людину на 1 рік чи на 5. Зрозуміло, нардепи-мажоритарники від "Слуги" хочуть, щоб ніякої ротації не було і людину брали відразу на 5 років.

Адже простіше домовитися з однією, і найближчими роками особливо не боятися, що будуть проблеми. Якщо ж ротація буде щороку, то тут все набагато складніше. З цим поки домовився, він уже владу втратив. З іншого боку, це погано і для місцевих політиків. Ти закинув свій бізнес, працюєш і всього один рік. Перспектива не дуже", – наголосив співрозмовник.

OBOZREVATEL раніше вже писав про цю проблему, яка побічно вплинула і на Офіс президента. Адже у проєкті закону, підписаному Зеленським, ротація була щорічною, а в порівняльній таблиці до законопроєкту від глави ОП Андрія Богдана цієї норми взагалі не було. Тим самим у "Слузі народу" хотіли просто ввести в оману частину своїх нардепів, які не читають текст закону, а лише порівняльні таблиці.

Текст законопроєкту Скріншот

Текст порівняльної таблиці Скріншот

Але після публікації матеріалу про це у Верховній Раді помітили підступ і різко відмовилися голосувати за ідею, аргументуючи технічними неточностями.

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