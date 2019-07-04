Влада України порушила права Корбана – ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав порушення прав українського політика, члена партії "Укроп" Геннадія Корбана, якого звинувачували в декількох кримінальних злочинах.

У серпні 2014 року заявника, який був тоді одним з лідерів партії, став підозрюваним у справі про захоплення свого політичного опонента в якості заручника, нагадує РАПСИ.

У лютому 2015 року він став підозрюваним у другій схожій справі. Пізніше, в серпні того ж року, його звинуватили в розкраданні коштів благодійного фонду. У жовтні 2015 року Корбан став обвинувачуваним у справі про телефонні погрози члену виборчої комісії.

Тоді ж, у жовтні 2015 року, представники поліції увірвалися в його квартиру і затримали заявника без ордера на арешт, що було законним заходом у виняткових випадках. Корбан постав перед судом 3 листопада, був відпущений і знову негайно затриманий. До червня 2016 року він перебував під арештом.

Особливу увагу суду привернула серія інцидентів у грудні 2015 року. В ході медичного обстеження 25 грудня лікарі діагностували у Корбана ішемічну хворобу серця, гіпертонічний криз, гострий коронарний синдром і нестабільну стенокардію. Була проведена негайна операція, і хворому встановили два артеріальних стенти.

Тим не менше 26 грудня під час слухань у справі Корбана, суддя відкинув протести адвокатів і ухвалив рішення про примусовий приведення заявника до суду, незважаючи на стан обвинуваченого після перенесеної операції. Заявника доставили до зали суду, де лікарі відзначили значне погіршення його стану та необхідність тривалого відновлення під наглядом у лікарні.

Геннадій Корбан "Дніпро Час"

Вранці 27 грудня представники прокуратури намагалися проникнути в палату Корбана, щоб зачитати постанову про судове медичне обстеження і примусовий приведення в зал суду.

Пізніше слідчий проник в палату заявника і зачитав постанову, але Корбан попросив провести обстеження в лікарні. Лікарі, які оглянули політика, повідомили слідчому, що Корбана можна перевозити на кріслі-каталці під крапельницею і під медичним наглядом.

Офіційне обстеження відбулося в середині дня в присутності слідчого і адвоката Корбана. Лікарі підтвердили можливість доставити заявника до суду, незважаючи на сумніви судового експерта. Корбан був доставлений до суду в районі 16:00 години того ж дня. Зал суду був переповнений і слухання кілька разів переривалися, щоб надати заявнику медичну допомогу.

У березні 2016 року Корбан пішов на угоду зі слідством і визнав провину в першому викраденні. Він був засуджений до умовного терміну.

Заявник був відпущений на свободу під підписку про невиїзд в червні того ж року, а у вересні 2017 року кримінальне переслідування політика за іншими справами було припинено.

Заявник звернувся в ЄСПЛ у квітні 2016 року. На його думку, влада України порушила положення статті 3 (заборона на тортури і жорстоке поводження), статті 5 (право на свободу та особисту недоторканність), статті 6 (право на справедливий суд), статті 18 (межі використання обмежень щодо прав) в поєднанні зі статтею 5 Європейської Конвенції з прав людини.

Корбан заявив, що тривалі судові слухання у переповненому залі після перенесеної ним операції на серці були нестерпними і викликали у нього сильний стрес. Крім того, офіційне обстеження, яке повинно було встановити його можливість брати участь в цих слуханнях, не відбулося.

Влада заявила, в свою чергу, що Корбан драматизує ситуацію, і що він має сильне здоров'я. Це нібито підтверджується тим, що він жодного разу не брав лікарняний, працюючи в адміністрації Дніпропетровської області.

Також Корбан скаржився на необґрунтований арешт у 2015 році і вказав на можливі політичні мотиви в його переслідуванні. Влада порахувала арешт законним і вказала, що до березня 2015 року Корбан був "у владі" і на момент арешту не володів сильним політичним впливом, тому його доводи є необгрунтованими.

ЄСПЛ визнав примусове перебування політика на судових слуханнях після перенесеної операції порушенням статті 3 Конвенції. Суд визнав порушенням статті 3 перебування заявника за гратами під час слухань в січні 2016 року. Як порахував суд, затримання політика в жовтні 2015 роки без ордера на арешт і повторне затримання в залі суду були незаконними і порушили положення статті 5 Конвенції.

Говорячи більш детально про порушення, визнані судом, слід зазначити, що такими визнали: арешт 31 жовтня, повторний арешт 2 листопада, умови перевезення 2 листопада, суд 26-28 грудня, перебування у клітці 13, 22 і 25 січня, ствердження про те, що у Корбана не було необхідності в огляді. В інших пунктах також перераховані статті, які були порушені.

На думку суду, дії офіційних осіб України, які стверджували про доведену провину Корбана, незважаючи на тривалий суд, порушили положення статті 6 Конвенції. У той же час ЄСПЛ не побачив політичну мотивацію в переслідуванні заявника.

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