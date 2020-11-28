Далі постане проблема з медперсоналом і лікарями. Багато хто виїхав або просто звільнився.

Питання з локдауном влада вирішувати не хоче, а без розриву ланцюжка тих, хто починає хворіти, проблема не вирішиться. Аваков правий на 100%. Локдаун не зараз, а з 23 грудня - чергове дурне і злочинне рішення влади.

Компенсацію платити тим, хто не сплачував податки, за рахунок кого? Пенсіонерів, лікарів, вчителів, армії? А якщо і вони прийдуть під парламент або Офіс президента?

Платити тільки тим, хто платив, ось і все.