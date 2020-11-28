Влада не хоче вирішувати питання з локдауном, це – черговий злочин
Знову про пандемію: знаю точно, що за найближчі два тижні в країну завезуть 10 000 концентраторів кисню і вирішать питання з наявністю кисню для хворих. Чи вирішить це всі наші проблеми з пандемією? Звісно, ні.
Далі постане проблема з медперсоналом і лікарями. Багато хто виїхав або просто звільнився.
Питання з локдауном влада вирішувати не хоче, а без розриву ланцюжка тих, хто починає хворіти, проблема не вирішиться. Аваков правий на 100%. Локдаун не зараз, а з 23 грудня - чергове дурне і злочинне рішення влади.
Компенсацію платити тим, хто не сплачував податки, за рахунок кого? Пенсіонерів, лікарів, вчителів, армії? А якщо і вони прийдуть під парламент або Офіс президента?
Платити тільки тим, хто платив, ось і все.
Країна хвора на популізм, корупцію і пофігізм.
Вакцинувати нас будуть в останню чергу, впевнений.
Бридко і жахливо.
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