Влада дає проросійським силам спокійно працювати в Україні, – Бутусов

Журналіст Юрій Бутусов висловив думку, що заступник глави Офісу президента Олег Татаров є частиною проросійського впливу в Україні, яке спрямоване на те, щоб люди, близькі до Росії, отримали важелі влади в країні.

У інтерв'ю програмі "Всьо по бєспрєдєлу" на Апостроф ТВ, Бутусов підкреслив, що Татаров, який був противником Революції Гідності та, за його словами, тісно пов'язаний з росіянами, отримав високу посаду при президентові Володимиру Зеленському.

"Ми бачимо чіткий російський слід в керівництві і в оточенні Зеленського. Олег Татаров – це людина абсолютно проросійська. Співучасник розгону Майдану, на руках якого кров людей, зараз, при Зеленському, отримав найбільшу владу в правоохоронних органах", – зазначив журналіст, припустивши, що така система впливу створена для того, що б росіяни могли захищати свої інтереси в Україні.

Бутусов закликав звернути увагу на дії Татарова.

"Ви подивіться, що робить ця людина. Його звинувачує НАБУ в корупційному злочині, у причетності до справи його подільника – він вже затриманий за рішенням антикорупційного суду. Мова про експерта МВС. І після цього, як такі сенсаційні речі робляться, сенсаційні звинувачення, які вимагають високої уваги, президент України мовчить. А Олег Татаров пише в своєму Facebook: я борюся з зовнішнім управлінням в Україні", – сказав журналіст.

Він підкреслив, що російський вплив на Україну йде прямо від адміністрації президента РФ Володимира Путіна.

Також Бутусов нагадав, що керівництво країни дозволило представникові партії "Опозиційного платформа – За життя" виграти у мерських перегонах у рідному місті президента Кривому Розі. Це, на думку журналіста, відбулося через те, що влада дає проросійським силам спокійно працювати в Україні, і це нібито є частиною домовленостей.

Нагадаємо, раніше Татаров заявив, що подасть до суду на директора НАБУ Артема Ситника. Останній у своєму інтерв'ю підтвердив, що співробітнику ОП готували підозру у справі держкомпанії "Укрбуд" і колишнього нардепа Максима Микитася.

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