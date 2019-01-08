Візовий режим із Росією: Клімкін зробив важливу заяву

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що в майбутньому може бути введений біометричний візовий режим із Російською Федерацією.

Про це він сказав в ефірі "1+1", зазначивши, що звичайний візовий режим для громадян РФ не буде ефективним.

"Якщо просто ввести візовий режим — етикетки штампувати — він ніколи не буде працювати. Якщо візовий режим із Росією — це тільки біометричний", — зазначив він.

Павло Клімкін 24tv

За словами Клімкіна, інший режим за визначенням не буде працювати.

"Зараз ми дивимося, як працює біометріка, бази даних, не виключено, що і біометричний візовий режим із Росією прийде", — додав міністр.

Водночас він зазначив, що введення біометричного візового режиму є серйозним питанням, до якого треба бути готовим і яке не так легко втілити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Служби безпеки України Василь Грицак заявляв, що Україна повинна ввести візовий режим із Росією через її агресію на Донбасі й анексію Криму.