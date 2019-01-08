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Візовий режим із Росією: Клімкін зробив важливу заяву

2.6тЧитати матеріал російською

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що в майбутньому може бути введений біометричний візовий режим із Російською Федерацією.

Про це він сказав в ефірі "1+1", зазначивши, що звичайний візовий режим для громадян РФ не буде ефективним.

"Якщо просто ввести візовий режим — етикетки штампувати — він ніколи не буде працювати. Якщо візовий режим із Росією — це тільки біометричний", — зазначив він.

Павло Клімкін

Павло Клімкін

24tv

За словами Клімкіна, інший режим за визначенням не буде працювати.

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"Зараз ми дивимося, як працює біометріка, бази даних, не виключено, що і біометричний візовий режим із Росією прийде", — додав міністр.

Водночас він зазначив, що введення біометричного візового режиму є серйозним питанням, до якого треба бути готовим і яке не так легко втілити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава Служби безпеки України Василь Грицак заявляв, що Україна повинна ввести візовий режим із Росією через її агресію на Донбасі й анексію Криму.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Павло Клімкін
Місце
Україна
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Петр Петрович
Петр Петрович
Не ту страну Эстонией назвали, право слово
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Давно пора кацападаль за зпаребриком закрыть и пусть величественно сдыхают сами с ссобой, а то ща по-распаду этих мразей резать начнут налево и направо, так они скоты все к нам ломанутся
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
UaDonetsk Umka, Ну и ...малыш...когда?
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Когда???????Война идёт 5 лет...Наши танковые дивизии безнаказанно бороздят просторы Окраины)))))))))))))))))))
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5
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