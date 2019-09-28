Визнали образою? Розкрилася скандальна деталь візиту Зеленського в США

Президент України Володимир Зеленський не з'явився на двосторонню зустріч із прем'єром Нідерландів Марком Рютте під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку (США).

Про це заявила оглядач Юлія Мостова в матеріалі для ZN.UA. За її словами, заяви українського глави в телефонній розмові з американським колегою Дональдом Трампом про "недостатню допомогу" Німеччини і Франції в Європі визнали образливими.

"Ангелі Меркель треба віддати належне як "останньому з могікан" європейських цінностей. Вона була лідером санкцій єдності в Європі. Образливі висловлювання українського президента можуть стати не стільки причиною, скільки шуканим приводом для ЄС і провідних країн Євросоюзу, які давно втомилися від валізи без ручки під назвою "Україна", – написала вона.

На думку Мостової, Меркель може пробачити Зеленського, чого не скажеш про Макрона.

"Крім того, обурення європейських ЗМІ не пройде непоміченим для громадського настрою до України, в першу чергу в цих двох країнах. Крім Голландії, на двосторонню зустріч із прем'єром якої в ООН Зеленський взагалі не з'явився", – заявила оглядач.

Відзначимо, Зеленський у телефонній розмові з Трампом говорив, що президент Франції Емманюель Макрон і канцлер ФРН Ангела Меркель роблять не так багато, як могли б, для допомоги Україні в боротьбі проти російської агресії.

"Ви абсолютно праві, не просто на 100%, але реально на 1000%. Я можу сказати наступне: я говорив з Ангелою Меркель і зустрічався з нею. Я також зустрічався і розмовляв із Макроном, і я сказав їм, що вони не роблять так багато, як це необхідно, щодо питання санкцій. Вони не посилюють санкції. Вони не роблять так багато, як повинні були б робити для України", – сказав президент.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп на зустрічі в США

Нагадаємо, 24 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що буде продовжувати затримувати допомогу для України. Він хоче, щоб у Києв більше грошей вкладала Європа, зокрема, Німеччина.

25 вересня президент України Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Нещодавно в США розгорівся гучний скандал через "тиск на Україну". Білий Дім 25 вересня опублікував розшифровку розмови, яка пройшла між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та привела до початку процедури імпічменту у американців.

Імпічмент Трампа підтримала його колишній опонент на виборах в 2016 році Хіларі Клінтон, заявивши, що президент "зрадив США".

Також колишній віцепрезидент Штатів Джо Байден відповів на скандал навколо Трампа і Зеленського.

Яка ймовірність зняти Трампа з посади президента США і як скандал відгукнеться в Україні – читайте на OBOZREVATEL.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!