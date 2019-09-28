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28 вересня • оновлено в 18:44
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Визнали образою? Розкрилася скандальна деталь візиту Зеленського в США

10.5т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський не з'явився на двосторонню зустріч із прем'єром Нідерландів Марком Рютте під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку (США).

Про це заявила оглядач Юлія Мостова в матеріалі для ZN.UA. За її словами, заяви українського глави в телефонній розмові з американським колегою Дональдом Трампом про "недостатню допомогу" Німеччини і Франції в Європі визнали образливими.

"Ангелі Меркель треба віддати належне як "останньому з могікан" європейських цінностей. Вона була лідером санкцій єдності в Європі. Образливі висловлювання українського президента можуть стати не стільки причиною, скільки шуканим приводом для ЄС і провідних країн Євросоюзу, які давно втомилися від валізи без ручки під назвою "Україна", – написала вона.

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На думку Мостової, Меркель може пробачити Зеленського, чого не скажеш про Макрона.

"Крім того, обурення європейських ЗМІ не пройде непоміченим для громадського настрою до України, в першу чергу в цих двох країнах. Крім Голландії, на двосторонню зустріч із прем'єром якої в ООН Зеленський взагалі не з'явився", – заявила оглядач.

Відзначимо, Зеленський у телефонній розмові з Трампом говорив, що президент Франції Емманюель Макрон і канцлер ФРН Ангела Меркель роблять не так багато, як могли б, для допомоги Україні в боротьбі проти російської агресії.

"Ви абсолютно праві, не просто на 100%, але реально на 1000%. Я можу сказати наступне: я говорив з Ангелою Меркель і зустрічався з нею. Я також зустрічався і розмовляв із Макроном, і я сказав їм, що вони не роблять так багато, як це необхідно, щодо питання санкцій. Вони не посилюють санкції. Вони не роблять так багато, як повинні були б робити для України", – сказав президент.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп на зустрічі в США

Володимир Зеленський і Дональд Трамп на зустрічі в США

Нагадаємо, 24 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що буде продовжувати затримувати допомогу для України. Він хоче, щоб у Києв більше грошей вкладала Європа, зокрема, Німеччина.

25 вересня президент України Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Володимир Зеленський Марк Рютте Дональд Трамп Ангела Меркель Еммануель Макрон Юлія Мостова
Місце
США Нью Йорк
Теги
політика ООН
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Букет Красивый
Букет Красивый
Это ж ведь перемога!!! Рагули, вы где? Живо на майдан, праздновать пэрэмогу!!! Или все таки зрада?
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
это уже не клоун, это уже сволота! Он забыл, что представляет не Беню, а страну!
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Мир Миру
Мир Миру
Сказав, то й сказав, натякнувши і про будівництво "Північного потоку-2" і про рішення ПАРЄ щодо повернення Росії. Та й борги Україні ніхто ще не списував.
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