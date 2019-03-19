Візит Путіна до Криму: Росія відзначилася хамським випадом у бік України

МЗС Росії повернув Україні ноту протесту з приводу візиту президента Володимира Путіна в окупований Крим.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби російського відомства, яке назвало анексію півострова "історичним вибором жителів Криму".

"Що ж до згаданої в заяві МЗС України ноти протесту, спрямованої до МЗС Росії, то ми подібні ноти повертаємо без розгляду і реакції. Ні МЗС України, ні хто б то не був, не мають права вказувати російському керівництву, коли і як вибудовувати графік відвідування регіонів у власній державі",— йдеться в повідомленні.

Путін у Криму

Як писав OBOZREVATEL, "історична" промова президента Росії Володимира Путіна, якою він офіційно оголосив про крадіжку Криму в України, викликала хвилю невдоволення в мережі.

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