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Візит Путіна до Криму: Росія відзначилася хамським випадом у бік України

3.4тЧитати матеріал російською

МЗС Росії повернув Україні ноту протесту з приводу візиту президента Володимира Путіна в окупований Крим.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби російського відомства, яке назвало анексію півострова "історичним вибором жителів Криму".

"Що ж до згаданої в заяві МЗС України ноти протесту, спрямованої до МЗС Росії, то ми подібні ноти повертаємо без розгляду і реакції. Ні МЗС України, ні хто б то не був, не мають права вказувати російському керівництву, коли і як вибудовувати графік відвідування регіонів у власній державі",— йдеться в повідомленні.

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Як писав OBOZREVATEL, "історична" промова президента Росії Володимира Путіна, якою він офіційно оголосив про крадіжку Криму в України, викликала хвилю невдоволення в мережі.

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Тема
анексія Криму
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
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Молчанов Стас
Молчанов Стас
Руские свиньи и этим всё сказанно
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Скільки ж мерзотників з ерефії паскудять на Обозі - просто біда; не зміняться вони.
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Марченко Виталий
Марченко Виталий
В Украине, неуч )))
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