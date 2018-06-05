Виверження вулкана в Гватемалі: число жертв і далі зростає

Рятувальні роботи тривають, з-під уламків та попелу витягають дедалі більше тіл загиблих - їхня кількість наближаються до 70-ти. У Гватемалі - триденний траур.У Гватемалі через виверження вулкана Фуего станом на вечір понеділка, 4 червня, загинули не менше 69 осіб, повідомляє інформаційне агентство AFP з посиланням на рятувальні служби країни. Число упізнаних жертв зростає, рятувальники продовжують витягати з-під попелу та уламків тіла. Десятки людей отримали поранення, тисячі були змушені евакуюватися. Президент Гватемали Джиммі Моралес оголосив триденний траур у країні.

Загалом 1,7 мільйона людей так чи інакше зачепив катаклізм. Крім того, сильні зливи під час виверження, яке тривало більш ніж 16 годин, призвели до забруднення водойм. Міжнародний аеропорт La Aurora у столиці Гватемали тимчасово припиняв роботу. Зараз кожна авіакомпанія має право самостійно ухвалювати рішення про відновлення польотів, додали в прес-службі летовища.

Повідомляється також, що в трьох найбільш постраждалих департаментах країни - Сакатепекес, Чимальтенанго і Ескуїнтла - уведено червоний рівень небезпеки. В інших частинах країни встановлено помаранчевий рівень.

За словами президента Гватемали, над ліквідацією наслідків працюють "сотні поліцейських, співробітників Червоного Хреста і солдатів". Організація Об'єднаних Націй заявила, що готова надати підтримку в проведенні рятувальної операції і відправити допомогу постраждалим.

Фуего у західній частині Гватемали висотою 3763 метри належить до тихоокеанського вулканічного поясу, знаного своєю активністю. Виверження вкрило попелом як сільськогосподарські угіддя в регіоні, так і міську інфраструктуру.