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3 травня • оновлено в 02:15
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Віце-прем'єром не буде? Зеленський знайшов Саакашвілі нові посади в Кабміні

6.6т
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Ексглава Одеської ОДА та колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі отримає посаду в Кабміні, яка не потребує підтримки Верховної Ради.

Як повідомляє ZN.UA з посиланням на джерела в Офісі президента, Володимир Зеленський нібито має намір дати Саакашвілі посаду свого представника в Кабміні.

Також він може стати секретарем Національної ради реформ, яку очолює Зеленський. Укази можуть бути підписані в найближчі дні.

Напередодні на брифінгу глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтвердив, що Зеленський і Саакашвілі проводили консультації і знайшли "інший формат" роботи.

Саакашвілі і Зеленський

Саакашвілі і Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, у фракції "Слуга народу" немає єдиної думки щодо призначення колишнього президента Грузії і ексголови Одеської ОДА Михайла Саакашвілі віце-прем'єр-міністром з реформ.

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Автор
Кирило Лютий
Особи
Володимир Зеленський Міхеїл Саакашвілі
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України Офіс президента
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Дубовик Леон
Дубовик Леон
. . . клоун может назначить г-на Саакашвили переговорщиком с МВФ . . . типа - проси побольше денег . . . чтобы было что воровать
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Bogachuk Alex
Bogachuk Alex
Не даст пост. Это автоматом импичмент. Я бы ответную ноту грузинам отослал бы - вам надо - забирайте. В момент заткнулись бы.
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