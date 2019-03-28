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Віталій Шаповалов
Віталій Шаповалов
ЖурналістВсі статті автора

Логіка абсурду, або Гроші на …?!

1.3т

Ой, та ладно вам, чого ото причепилися до людини? Нормальний такий депутат Верховної Ради України. Він же намагається вжити реальні кроки заради поповнення держбюджету.

Це Михайло Добкін у центрі Амстердама наярює на губній гармошці поруч з ганделиком разом з друзями, що наярюють на гітарах.

Як на мене, таким чином пан Михайло, серед іншого, спробував наочно продемонструвати, що він також готовий вести перемовини з МВФ. Принаймні, для пересічного українця, завдяки ЗМІ, саме так і виглядає цей процес.

Ні, ну а чо? Готовий прем’єр – хоч завтра може їхати до штаб-квартири спонсорів, просити про, як вони там кажуть, макрофінансову допомогу.

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Про Rolls-Royce, про Maserati та про сало

Передвиборчі перегони – справа затратна. Після виборів обов’язково треба буде шукати засоби поновити схудлі гаманці.

Так от, стосовно витрат, пов’язаних з процесом вмовляння українців проголосувати за себе коханих. За проміжними даними Комітету виборців України, наші кандидати у керманичі та їхні штаби, станом на 26 березня, офіційно встигли витратити на телерекламу, на білборди, на календарики, на газети, на оренду приміщень для зустрічей з виборцями понад 1,2 млрд гривень. Плюс чорна готівка, що пішла на роздачу електорату за правильні галочки у бюлетенях.

Логіка абсурду, або Гроші на …?!

Всі про це і так знають. Так само, як і про чорний кеш для політтехнологів – за створення власного позитивного образу, і журналістам – за створення негативного образу конкурентів. Плюс сплата роботи вуличних та інтернет-агітаторів, сплата послуг спостерігачів на дільницях, плюс багато чого такого, про що ми навіть не здогадуємося.

Я тут полазив по різних сайтах за пошуковим запитом "найдорожчі вибори у світі". Я вам скажу – відчув гордість за наших пацанів.

Наприклад, найдорожчі проміжні вибори конгресменів сполучених Штатів у 2018 році обійшлися їх учасникам у мільярд баксів. Вибори у Бундестаг Німеччини у 2017 році були визнані найдорожчими в історії країни – вони обійшлися у 92 млн євро.

Дональд Трамп витратив на свою передвиборчу кампанію 322 млн доларів, з яких 66 млн – власні гроші, решта – допомога від шанувальників. Все офіційно. І так далі, і в тому ж дусі.

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Він повертається… Та про депутатів і людей

На цьому фоні наші хлопці виглядають не те, що круто, а принаймні на достойному рівні. Країна, правда, трохи не дотягує до того самого рівня, але то таке. От зараз вони вбухають у власний піар купу грошей, а потім одразу і за нас візьмуться.

Ой, та досить цієї зради. Не слухайте оті погані ворожі голоси. Голоси, що намагаються вбити вам у голову думку, начебто всі ці витрати – заради майбутнього повернення їх з відсотками з наших кишень.

Вони ж, наші кандидати – всі, як один, альтруїсти. Я вам точно кажу. А всі оті мільйони витрачаються ними лише заради однієї мети – аби потім, після здобуття перемоги, зробити вас щасливими, а країну заможною. Про що вони постійно нагадують з білбордів – аби у нас амнезія не трапилася.

Найцікавіше те, що багато хто насправді вірить в існування такого абсурдного, з точки зору логіки, алгоритму дій. Парадокс, та й годі.

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