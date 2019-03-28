Ой, та ладно вам, чого ото причепилися до людини? Нормальний такий депутат Верховної Ради України. Він же намагається вжити реальні кроки заради поповнення держбюджету.

Це Михайло Добкін у центрі Амстердама наярює на губній гармошці поруч з ганделиком разом з друзями, що наярюють на гітарах.

Як на мене, таким чином пан Михайло, серед іншого, спробував наочно продемонструвати, що він також готовий вести перемовини з МВФ. Принаймні, для пересічного українця, завдяки ЗМІ, саме так і виглядає цей процес.

Ні, ну а чо? Готовий прем’єр – хоч завтра може їхати до штаб-квартири спонсорів, просити про, як вони там кажуть, макрофінансову допомогу.

Передвиборчі перегони – справа затратна. Після виборів обов’язково треба буде шукати засоби поновити схудлі гаманці.

Так от, стосовно витрат, пов’язаних з процесом вмовляння українців проголосувати за себе коханих. За проміжними даними Комітету виборців України, наші кандидати у керманичі та їхні штаби, станом на 26 березня, офіційно встигли витратити на телерекламу, на білборди, на календарики, на газети, на оренду приміщень для зустрічей з виборцями понад 1,2 млрд гривень. Плюс чорна готівка, що пішла на роздачу електорату за правильні галочки у бюлетенях.

Всі про це і так знають. Так само, як і про чорний кеш для політтехнологів – за створення власного позитивного образу, і журналістам – за створення негативного образу конкурентів. Плюс сплата роботи вуличних та інтернет-агітаторів, сплата послуг спостерігачів на дільницях, плюс багато чого такого, про що ми навіть не здогадуємося.

Я тут полазив по різних сайтах за пошуковим запитом "найдорожчі вибори у світі". Я вам скажу – відчув гордість за наших пацанів.

Наприклад, найдорожчі проміжні вибори конгресменів сполучених Штатів у 2018 році обійшлися їх учасникам у мільярд баксів. Вибори у Бундестаг Німеччини у 2017 році були визнані найдорожчими в історії країни – вони обійшлися у 92 млн євро.

Дональд Трамп витратив на свою передвиборчу кампанію 322 млн доларів, з яких 66 млн – власні гроші, решта – допомога від шанувальників. Все офіційно. І так далі, і в тому ж дусі.

На цьому фоні наші хлопці виглядають не те, що круто, а принаймні на достойному рівні. Країна, правда, трохи не дотягує до того самого рівня, але то таке. От зараз вони вбухають у власний піар купу грошей, а потім одразу і за нас візьмуться.

Ой, та досить цієї зради. Не слухайте оті погані ворожі голоси. Голоси, що намагаються вбити вам у голову думку, начебто всі ці витрати – заради майбутнього повернення їх з відсотками з наших кишень.

Вони ж, наші кандидати – всі, як один, альтруїсти. Я вам точно кажу. А всі оті мільйони витрачаються ними лише заради однієї мети – аби потім, після здобуття перемоги, зробити вас щасливими, а країну заможною. Про що вони постійно нагадують з білбордів – аби у нас амнезія не трапилася.

Найцікавіше те, що багато хто насправді вірить в існування такого абсурдного, з точки зору логіки, алгоритму дій. Парадокс, та й годі.

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