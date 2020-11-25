Зеленський призначив голову Миколаївської ОДА
Новий глава ОДА з 1998 року займався підприємництвом
Під час президентських і парламентських виборів він працював у Миколаївському обласному виборчому штабі "Слуги народу", під час місцевих виборів – керував штабом
Президент України Володимир Зеленський 25 листопада підписав указ про призначення головою Миколаївської обласної державної адміністрації Віталія Кіма.
Про це повідомляється на сайті Офісу президента. Глава країни зустрівся з Кімом і вручив йому службове посвідчення.
Як зазначила пресслужба ОП, Зеленський побажав чиновнику натхнення на посаді голови Миколаївської ОДА.
В Офісі президента нагадали, що Кім народився в 1981 році в Миколаєві. Він – фахівець з економіки, закінчив Український державний морський технічний університет імені адмірала Макарова. Багато років працював у бізнесі, очолював низку приватних підприємств.
Нагадаємо, що уряд затвердив кандидатуру Кіма на цю посаду 11 листопада.
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