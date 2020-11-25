Зеленський призначив голову Миколаївської ОДА

Президент України Володимир Зеленський 25 листопада підписав указ про призначення головою Миколаївської обласної державної адміністрації Віталія Кіма.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента. Глава країни зустрівся з Кімом і вручив йому службове посвідчення.

Як зазначила пресслужба ОП, Зеленський побажав чиновнику натхнення на посаді голови Миколаївської ОДА.

В Офісі президента нагадали, що Кім народився в 1981 році в Миколаєві. Він – фахівець з економіки, закінчив Український державний морський технічний університет імені адмірала Макарова. Багато років працював у бізнесі, очолював низку приватних підприємств.

Нагадаємо, що уряд затвердив кандидатуру Кіма на цю посаду 11 листопада.

Як повідомляв OBOZREVATEL: