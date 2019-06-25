ГоловнаНовини
МоваЯзык
БлогиСвіт

/Політика

Виправляв 6 разів: новий "співробітник АП" Зеленського підірвав мережу безграмотним дописом

914Читати матеріал російською

У мережі за велику кількість помилок висміяли нібито нового співробітника Адміністрації президента України, Миколу Богославця.

24 червня на своїй сторінці в Facebook він написав пост про те, що почав працювати в адміністрації Зеленського і описав завдання, якими він буде займатися. Всього в декількох реченнях він зробив близько 10 помилок.

У початкових варіантах допису Богославець писав: "мижнародне спивробітництво", "тихнічна допомога", "инвестиції в Україну". Також були зроблені помилки в словах "акредитований", "зв'язки" та допущені пунктуаційні неточності.

Пост зазнав шість редакцій, поки все-таки не був опублікований в остаточному варіанті, в якому, однак, теж була помилка – пробіл після апострофа.

Новини
"Це все неправда!" Мажорка з партії Зеленського відреагувала на скандал із виключенням
Виправляв 6 разів: новий "співробітник АП" Зеленського підірвав мережу безграмотним дописом
Виправляв 6 разів: новий "співробітник АП" Зеленського підірвав мережу безграмотним дописом

На питання про те, як Богославець "вліз" в АП, він відповів, що пройшов прозорий конкурс, але не уточнив, який саме.

Допис нібито нового співробітника адміністрації президента Володимира Зеленського розлетівся мережею в лічені години. Деякі користувачі назвали Богославця безграмотним і здивувалися, як при цьому він зміг влаштуватися на таку роботу.

Микола Богославець

Микола Богославець

Facebook Микола Богославець

"Уявляю, як зросте рівень "спивробітніцтва", ще й з "акридитованими" в Україні диппредставництвами. Ви тільки документи вичитуйте після нього, а то ще війну розв'яже ненароком", – висловився журналіст Ігор Соловей.

У коментарях до посту Солов'я Богославець висловив готовність "звільнити місце", якщо знайдуть іншого кандидата.

Виправляв 6 разів: новий "співробітник АП" Зеленського підірвав мережу безграмотним дописом

"Ну як можна брати в АП на важливі напрямки такі кадри? Ну має ж бути якийсь елементарний рівень грамотності", – обурився активіст Олексій Захарченко.

Богославець

Богославець

Facebook Микола Богославець

OBOZREVATEL зв'язався з представниками АП з проханням перевірити, чи дійсно Богославець надійшов до них на службу, і чекає на відповідь.

Як писав OBOZREVATEL, раніше суспільне обурення викликала заява прессекретарки Зеленського Юлії Мендель, яка в своїй промові відзначила, що українські військові можуть вбити мирних жителів, стріляючи по терористах поблизу цивільних об'єктів на Донбасі.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Місце
УкраїнаКиїв
Тег
Володимир Зеленський
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
7
1
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Dell Alex
Dell Alex
Да ладно вам ))) Даже такие кадры раз в пять умнее и грамотнее самого президента ))) Так что по сравнению с тем, кого выбрало малообразованное население - это уже прогресс ))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel