Виправляв 6 разів: новий "співробітник АП" Зеленського підірвав мережу безграмотним дописом

У мережі за велику кількість помилок висміяли нібито нового співробітника Адміністрації президента України, Миколу Богославця.

24 червня на своїй сторінці в Facebook він написав пост про те, що почав працювати в адміністрації Зеленського і описав завдання, якими він буде займатися. Всього в декількох реченнях він зробив близько 10 помилок.

У початкових варіантах допису Богославець писав: "мижнародне спивробітництво", "тихнічна допомога", "инвестиції в Україну". Також були зроблені помилки в словах "акредитований", "зв'язки" та допущені пунктуаційні неточності.

Пост зазнав шість редакцій, поки все-таки не був опублікований в остаточному варіанті, в якому, однак, теж була помилка – пробіл після апострофа.

На питання про те, як Богославець "вліз" в АП, він відповів, що пройшов прозорий конкурс, але не уточнив, який саме.

Допис нібито нового співробітника адміністрації президента Володимира Зеленського розлетівся мережею в лічені години. Деякі користувачі назвали Богославця безграмотним і здивувалися, як при цьому він зміг влаштуватися на таку роботу.

Микола Богославець Facebook Микола Богославець

"Уявляю, як зросте рівень "спивробітніцтва", ще й з "акридитованими" в Україні диппредставництвами. Ви тільки документи вичитуйте після нього, а то ще війну розв'яже ненароком", – висловився журналіст Ігор Соловей.

У коментарях до посту Солов'я Богославець висловив готовність "звільнити місце", якщо знайдуть іншого кандидата.

"Ну як можна брати в АП на важливі напрямки такі кадри? Ну має ж бути якийсь елементарний рівень грамотності", – обурився активіст Олексій Захарченко.

Богославець Facebook Микола Богославець

OBOZREVATEL зв'язався з представниками АП з проханням перевірити, чи дійсно Богославець надійшов до них на службу, і чекає на відповідь.

Як писав OBOZREVATEL, раніше суспільне обурення викликала заява прессекретарки Зеленського Юлії Мендель, яка в своїй промові відзначила, що українські військові можуть вбити мирних жителів, стріляючи по терористах поблизу цивільних об'єктів на Донбасі.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!