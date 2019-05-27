"Випили і дзвонили!" Коломойський згадав, як "тролив" із Зеленським Вакарчука

Український олігарх Ігор Коломойський розповів, що одного разу вони із президентом України Володимиром Зеленським після застілля подзвонили музиканту, лідеру партії "Голос" Святославу Вакарчуку із запитанням про можливу підтримку.

Таке висловлювання пролунало в інтерв'ю "УП". "Ми ще, пам'ятаю, дзвонили Вакарчуку і питали: "Ти підтримуєш Зеленського чи ні?", Сміялися... Ми із Зеленським десь відзначили закінчення фінансового року. Десь березень 2017 року", — уточнив він.

На запитання журналіста "Ви із Зеленським випили і дзвонили Вакарчуку?", олігарх відповів: "Так. Щось тоді крутилося в пресі: Вакарчук... А Зеленський тоді ще нічого не оголошував, нікуди не збирався. Ну так, в кулуарах — що якщо піде Вакарчук, то піде і Зеленський. Ну подзвонили Вакарчуку, він був сонний, було пізно вже. Ми його питаємо: "Ти підтримуєш Зеленського?" Я думаю, у нього обличчя було, ніби він жабу з'їв".

На його думку, для Вакарчука це нібито було несподівано, оскільки "він абсолютно в цьому напрямку не думав".

"Він не пішов у підсумку. Пам'ятайте, другий раз, коли Зеленський вийшов: "Ну що, Славо? Якщо ми, то всіх", — сказав Коломойський.

При цьому бізнесмен підтвердив, що це був "легкий тролінг".

Як писав OBOZREVATEL, 16 травня у Києві лідер гурту "Океан Ельзи" представив свою партію і назвав декількох її членів.

Незабаром Вакарчук заявив, що разом із "Голосом" іде на дострокові вибори до Верховної Ради.

21 травня партія "Голос" отримала документи про офіційну реєстрацію від Міністерства юстиції України.

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