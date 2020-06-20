Вінок на могилу батька Порошенка від Офісу Зеленського привезли через 4 години після похорону. Фото
Офіс президента передав вінок на могилу батька Порошенка
Вінок від Офісу президента України Володимира Зеленського на могилу Олексія Порошенка, батька п'ятого глави держави Петра Порошенка, поставили вже після церемонії прощання.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив ексрадник Петра Порошенка Юрій Бірюков. Він також поділився фотографіями вінка.
Як стверджує Бірюков, двоє чоловіків принесли штучні квіти на могилу через 4 години після похорону.
"На кладовище приїхала машина, і двоє людей вельми характерної зовнішності з досить характерними барсетками скромно поставили до загальної маси квітів і вінків ще один вінок", – написав колишній радник Порошенка.
Вінок на могилу батька Порошенка від Офісу Зеленського привезли через 4 години після похорону. Фото Facebook / Юрій Бірюков
Як видно на фото, на стрічці є напис: "Від Офісу президента України".
Вінок на могилу батька Порошенка від Офісу Зеленського привезли через 4 години після похорону. Фото Facebook / Юрій Бірюков
Панахида за Олексієм Порошенком відбулася в Свято-Михайлівському монастирі 19 червня.
Вінок на могилу батька Порошенка від Офісу Зеленського привезли через 4 години після похорону. Фото
Як повідомляв OBOZREVATEL, про смерть батька Порошенка стало відомо 16 червня – у нього стався інсульт.
Олексій Порошенко – Герой України, громадський і політичний діяч, заслужений працівник сільського господарства. 11 червня 2020-го йому виповнилося 84 роки.