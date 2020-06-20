Вінок від Офісу президента України Володимира Зеленського на могилу Олексія Порошенка, батька п'ятого глави держави Петра Порошенка, поставили вже після церемонії прощання.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив ексрадник Петра Порошенка Юрій Бірюков. Він також поділився фотографіями вінка.

Як стверджує Бірюков, двоє чоловіків принесли штучні квіти на могилу через 4 години після похорону.

"На кладовище приїхала машина, і двоє людей вельми характерної зовнішності з досить характерними барсетками скромно поставили до загальної маси квітів і вінків ще один вінок", – написав колишній радник Порошенка.

Вінок на могилу батька Порошенка від Офісу Зеленського привезли через 4 години після похорону. Фото Facebook / Юрій Бірюков

Як видно на фото, на стрічці є напис: "Від Офісу президента України".

Вінок на могилу батька Порошенка від Офісу Зеленського привезли через 4 години після похорону. Фото Facebook / Юрій Бірюков

Панахида за Олексієм Порошенком відбулася в Свято-Михайлівському монастирі 19 червня.

Вінок на могилу батька Порошенка від Офісу Зеленського привезли через 4 години після похорону. Фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, про смерть батька Порошенка стало відомо 16 червня – у нього стався інсульт.

Олексій Порошенко – Герой України, громадський і політичний діяч, заслужений працівник сільського господарства. 11 червня 2020-го йому виповнилося 84 роки.