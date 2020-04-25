"Він – злочинець!" У Грузії різко звернулися до Разумкова через призначення Саакашвілі. Опубліковано листа

У Грузинському парламенті просять Верховну Раду України не призначати Міхаела Саакашвілі віцепрем'єр-міністром з питань реформ. В іншому випадку це "підірве відносини між двома країнами та затьмарить співробітництво".

Про це йдеться в офіційному листі спікера парламенту Грузії Арчіла Талаквадзе на ім'я голови парламенту України Дмитра Разумкова, яке потрапило в розпорядження OBOZREVATEL. Лист датований 24 квітня.

Парламент Грузії висловлює глибоку стурбованість у зв'язку з можливими призначенням колишнього президента Міхаела Саакашвілі на пост віцепрем'єра України.

"Пане спікере, всім відомо, що грузинський суд заочно визнав Міхаела Саакашвілі винним по ряду серйозних кримінальних справ. Його провину у цих тяжких злочинах підтвердили всі три судові інстанції нашої країни. На пана Саакашвілі накладається політична відповідальність за системні провали в сфері прав людини, зловживання службовими повноваженнями, обмеження свободи ЗМІ, порушення прав на власність та створення загрози вільним виборам під час свого правління", – йдеться в повідомленні.

Звернення у Верховну Раду

Саме тому можливе призначення Саакашвілі "може підірвати відносини між державами та інституціями".

"Його можливе призначення затьмарить політичну співпрацю між нашими урядами та наші спільні зусилля. У нас багато спільних викликів та цілей на шляху відновлення територіальної цілісності й членства в Євросоюзі та НАТО. Я пишу Вам, так як вірю, що наші співгромадяни повинні бути інформовані про ці обставинах й розуміти предмет нашої заклопотаності, з яким, також слід ознайомитися нашим українським колегам до прийняття будь-яких рішень", – підкреслив спікер парламенту Грузії Арчіл Талаквадзе.

Варто відзначити, посла Грузії можуть відкликати з України в разі призначення Міхеїла Саакашвілі віцепрем'єром українського уряду з питань реформ. Про це прямо заявили в Тбілсі.

У відповідь на заяви, глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія в коментарі OBOZREVATEL зазначив, що в разі такого сценарію Грузія зіткнеться з великими проблемами, ніж наша країна.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Про плани призначити Саакашвілі віцепрем'єром вперше розповіла заступник глави фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

Пізніше інформацію підтвердив і сам Саакашвілі. Він заявив, що готовий працювати і незабаром надасть план.

Новина про включення ексголови Одеської ОДА до уряду викликала величезний ажіотаж серед українців.

24 квітня Саакашвілі прибув на зустріч зі "Слугою народу", де розповів про те, чим хоче займатися у Кабміні. Його пріоритети – зниження тиску на бізнес і переговори з МВФ.

Президент України Володимир Зеленський на зустріч із Саакашвілі не приїхав.

Високопоставлене джерело у фракції "Слуга народу" заявило, що на засіданні монобільшості думки нардепів про призначення Саакашвілі розділилися. Хтось різко виступив проти, деякі ж поставилися до нього з розумінням.

Зараз все залежить від переговорів Саакашвілі з іншими фракціями парламенту, які відбудуться найближчим часом. Саме тому голосування можуть перенести на наступний тиждень.

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