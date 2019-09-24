"Він втомився!" Кошовий пояснив, чому майже перестав спілкуватися із Зеленським

Актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий заявив, що президент Володимир Зеленський сильно втомлюється.

Так, в ефірі "1+1" він пояснив, що їхнє спілкування зараз звелося до мінімуму через навантаження глави держави. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Він трошки втомився, мені здається. По голосу чути, що хоче здаватися бадьорим. Ну складно, але він знав, куди йшов", – сказав Кошовий.

Євген Кошовий Скріншот із відео

За його словами, нині він менше спілкується із Зеленським, тому що у того "справ вистачає".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кошовий розповів, що після перемоги Зеленського на президентських виборах величезна частина його справ у "Кварталі 95" лягла саме на плечі актора.

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