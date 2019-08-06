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"Він врятував Україну": Коломойський раптово похвалив Порошенка

1.7т Читати матеріал російською

Український бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що п'ятий президент Петро Порошенко в дійсності врятував країну від продовження російської агресії.

Своїм ставленням до політика і виконаної ним роботи на посаді глави держави поділився олігарх в інтерв'ю російському виданню "РБК".

"Ну, з основним завданням він впорався врятував країну від вас. Він прийшов, Криму вже не було, Донбас вже був захоплений де-факто. Він зупинив агресію. Я можу критикувати його. як хочете, але не перед вами. Ми всередині розберемося самі", – пояснив Коломойський.

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Коломойський похвалив Порошенка

Коломойський похвалив Порошенка

Також, за словами бізнесмена, він не пам'ятає певного яскравого моменту, який би вплинув на їхні з Порошенком відносини. "Не можу сказати, що вони у нас якось дуже зіпсувалися", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Коломойський також розніс в інтерв'ю кума Путіна Віктора Медведчука і його колегу по партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрія Бойка, назвавши їх "колаборантами і зрадниками" за поїздки в Москву.

Він відверто розповів про відносини з президентом Володимиром Зеленським та главою ОП Андрієм Богданом, а також озвучив побажання Путіну.

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Особи
Ігор Коломойський Петро Порошенко
Місце
Україна
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