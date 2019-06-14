"Він – слуга народу, а я – старе обличчя?" Парубій потролив Зеленського за кортежі

Спікер Верховної Ради і другий у списку партії Петра Порошенка "Європейська солідарність" Андрій Парубій дорікнув президента Володимира Зеленського кортежами із семи автівок.

На Міжнародному форумі Via Carpatia-2019 він порівняв дорогу на роботу глави держави зі своєю. Про це написала головний консультант Служби президента АП України Інна Битюк у Facebook.

Андрій Парубій Facebook Інни Битюк

“Я живу в готелі "Київ", де і жив під час Революції Гідності. На роботу ходжу пішки. А мій "сусід" живе у великому маєтку в Маріїнському парку та їздить на роботу кортежем із семи машин. Але при цьому він, виявляється, – слуга народу, а я – старе обличчя. Де логіка?" – заявив Парубій на форумі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Петро Порошенко заявив, що партія "Європейська солідарність" готова об'єднуватися і створювати коаліцію з тими політсилами, які підтримують європейське майбутнє країни. При цьому Порошенко заявив, що готовий допомогти Зеленському в реалізації європейської інтеграції України.

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