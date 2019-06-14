ГоловнаНовини
МоваЯзык
БлогиСвіт

/Політика

"Він – слуга народу, а я – старе обличчя?" Парубій потролив Зеленського за кортежі

41.9тЧитати матеріал російською

Спікер Верховної Ради і другий у списку партії Петра Порошенка "Європейська солідарність" Андрій Парубій дорікнув президента Володимира Зеленського кортежами із семи автівок.

На Міжнародному форумі Via Carpatia-2019 він порівняв дорогу на роботу глави держави зі своєю. Про це написала головний консультант Служби президента АП України Інна Битюк у Facebook.

Андрій Парубій

Андрій Парубій

Facebook Інни Битюк

“Я живу в готелі "Київ", де і жив під час Революції Гідності. На роботу ходжу пішки. А мій "сусід" живе у великому маєтку в Маріїнському парку та їздить на роботу кортежем із семи машин. Але при цьому він, виявляється, – слуга народу, а я – старе обличчя. Де логіка?" – заявив Парубій на форумі.

Новини
"Ніхто не знає краще, ніж ми!" Порошенко сказав, навіщо "ЄС" іде в Раду

Як повідомляв OBOZREVATEL, Петро Порошенко заявив, що партія "Європейська солідарність" готова об'єднуватися і створювати коаліцію з тими політсилами, які підтримують європейське майбутнє країни. При цьому Порошенко заявив, що готовий допомогти Зеленському в реалізації європейської інтеграції України.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особи
Андрій ПарубійВолодимир Зеленський
Тег
Партія "Європейська солідарність"
Поділитися у Facebook
12
Коментарі
69
111
Смішно
77
Цікаво
19
Сумно
18
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
Парубий впридачу ещё и бомж? А что у него тогда в паспорте по прописке записано, дом ха-ха видимо.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
3
кузнецов георгий
кузнецов георгий
ПАРУБИЯ КАК ПРЕСТУПНИКА ДАВНО ПОРА РАССТРЕЛЯТЬ !
Показати коментар повністю
Відповісти
2
3
Syzonov Serhii
Syzonov Serhii
продолжают обси.. орать.. по-новому так и не научились, я тоже хочу жить в гостинице
Показати коментар повністю
Відповісти
4
0

Блоги / думки

ads pixel