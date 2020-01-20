"Він розуміє": Зеленський розкрив важливу деталь про переговори з Путіним

Глава України Володимир Зеленський знайшов взаєморозуміння з президентом Росії Володимиром Путіним щодо існування України як незалежної держави.

Про це стало відомо з інтерв'ю Зеленського виданню The Times of Israel. Зеленський вважає, що Путін зрозумів його позицію.

Він прокоментував заяву Путіна про те, що Україна нібито не є країною.

Володимир Зеленський і Володимир Путін

"Я не знаю, про що він (Путін – ред.) думає. Він не сказав мені. Я думаю, він розуміє моє ставлення: Україна – незалежна країна. Ми велика країна, найбільша в Європі. Я думаю, що він розуміє. Що він думає про це? Це в його голові", – сказав він.

Зеленський підкреслив, що діалог з Путіним був налагоджений.

"Ми створили формат для нашого діалогу, який привів до деяких "чутливих" рішень. Ми повернули наших полонених, наші кораблі. Після трьох років без зустрічей нам вдалося домовитися про Нормандський формат. Після цього стався другий обмін полонених – найбільший подібний обмін", – зазначив він.

Раніше OBOZREVATEL зібрав головні цитати Зеленського з великого інтерв'ю.

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