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14 вересня • оновлено в 21:47
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"Він помиляється!" Квасневський попередив Зеленського про серйозні ризики

1.7т Читати матеріал російською

Наступні шість місяців стануть вирішальними в оцінці роботи президента України Володимира Зеленського.

Таку заяву зробив екс-президент Польщі Олександр Квасневський в інтерв'ю BBC News Україна. "Ці чотири місяці для нього були хорошими. Звичайно, чотири місяці – це тільки початок. Подивимося, як буде працювати новий парламент і новий уряд. Завдання перед ними великі і складні", – сказав він.

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Олександр Квасневський

Олександр Квасневський

"ДТ"

За його словами, Зеленський за цей час дав світові надію на те, що початок діалогу з Росією допоможе розв'язати конфлікт на Донбасі.

При цьому він застеріг президента України від помилок щодо правління в країні:

"Для мене він не виглядає людиною, яка хоче бути авторитарним лідером. Для нього дуже важлива комунікація з людьми. З іншого боку, у такій великій країні як Україна, якщо президент думає, що може контролювати все, то помиляється, і буде робити багато помилок. Адже це абсолютно неможливо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Квасневський похвалив українського президента Володимира Зеленського за перші місяці роботи, але застеріг його від переслідування Порошенка.

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Особи
Володимир Зеленський Олександр Кваснєвський
Місце
Україна
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