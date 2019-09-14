"Він помиляється!" Квасневський попередив Зеленського про серйозні ризики

Наступні шість місяців стануть вирішальними в оцінці роботи президента України Володимира Зеленського.

Таку заяву зробив екс-президент Польщі Олександр Квасневський в інтерв'ю BBC News Україна. "Ці чотири місяці для нього були хорошими. Звичайно, чотири місяці – це тільки початок. Подивимося, як буде працювати новий парламент і новий уряд. Завдання перед ними великі і складні", – сказав він.

Олександр Квасневський "ДТ"

За його словами, Зеленський за цей час дав світові надію на те, що початок діалогу з Росією допоможе розв'язати конфлікт на Донбасі.

При цьому він застеріг президента України від помилок щодо правління в країні:

"Для мене він не виглядає людиною, яка хоче бути авторитарним лідером. Для нього дуже важлива комунікація з людьми. З іншого боку, у такій великій країні як Україна, якщо президент думає, що може контролювати все, то помиляється, і буде робити багато помилок. Адже це абсолютно неможливо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Квасневський похвалив українського президента Володимира Зеленського за перші місяці роботи, але застеріг його від переслідування Порошенка.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram