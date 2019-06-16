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"Він не самогубець": Кисельов спрогнозував результат переговорів Зеленського і Путіна

22.4тЧитати матеріал російською

Президенту Володимиру Зеленському не вдасться домовитися з російським колегою Володимиром Путіним про повернення окупованої частини Донбасу назад під контроль України.

Зеленський не божевільний і не пристане на його пропозицію про подальший і повний вплив РФ за "Л/ДНР", адже це буде отруювати всю державу загалом, написав в блозі на OBOZREVATEL журналіст Євген Кисельов.

"Путін хотів би впихнути Донбас назад на своїх умовах. Але це все одно, що здоровій людині пришити гангренозну кінцівку, щоб вона отруювала весь організм. На це в Україні не піде жоден політик і тим більше новообраний президент. Він може бути людиною недосвідченою і нічого не знати про політику, але він точно не божевільний і не самогубець", – впевнений журналіст.

Володимир Путін і Володимир Зеленський

Володимир Путін і Володимир Зеленський

За його словами, в свідомості Путіна з приводу України теж нічого не змінилося. Він як був одержимий ідеєю повернути її в орбіту впливу Росії, так він з нею і залишається.

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"У нього в голові сидить думка, що відродження Російської імперії не може бути без України. Заради цього будуються газопроводи і триває війна з сотнями втрат. Тому Зеленському не вдасться домовитися з Росією, хіба що самого Путіна щось приб’є або в його голові щось трапиться і він скаже: "Та забирайте вже", – допустив журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США розповіли, як Зеленський може закінчити війну на Донбасі.

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Теми
Російсько-український конфліктВійна на Донбасі
Особи
Євген КисельовВолодимир ПутінВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Новини РосіївійнаНовини ДонбасуНовини ЛНРНовини ДНР
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Рагульнов Мiха
Рагульнов Мiха
Украина только должна всем и все..деньги земли..
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Трахохлюк Ми хуйло
Трахохлюк Ми хуйло
Любченко Светлана, Зачем считать то,чего нет и не предвидится?Думай бестолковкой,хотя бы иногда.
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Semenov Igor
Semenov Igor
"Президенту Владимиру Зеленскому не удастся договориться с российским коллегой Владимиром Путиным о возврате оккупированной части Донбасса назад под контроль Украины." ---- Сами жители Донбасса не захотят возвращаться в такую Украину.
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
У него в голове сидит мысль, что возрождение Российский империи не может быть без Украины. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Миелофон существует!
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