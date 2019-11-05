"Він не Гітлер і Донбас не проковтне": фінський журналіст розкрив мету Путіна в Україні

Війна на Донбасі невигідна президенту Російської Федерації Володимирові Путіну, а сам окупований регіон не потрібен російському суспільству.

Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив фінський політтехнолог, журналіст і письменник, автор книги "Путінбург" Дмитро Запольський. Він вважає, що цей промисловий регіон України завдав би економіці РФ більше шкоди, ніж користі.

"Ну дивіться, Росія ледь-ледь змогла освоїти Крим, із колосальними втратами і колосальними вкладеннями. Але Донбас не проковтне. Якщо Крим можна пояснити, як вихід до моря, як перлину, як "випадково віддану українцям землю", то Донбас російській громадській думці нахрін не потрібен. Він не буде перемогою Путіна, економічні втрати від нього будуть значно більшими. Ну візьме він Донбас, і що далі? Вугілля видобуватиме?" – зазначив політолог.

Путіну не вигідна війна на Донбасі unian.net

Він вважає, що повторити політичний захват, який викликала в росіян анексія українського Криму, вже не вдасться.

"На Крим були витрачені величезні інвестиції, анексія спричинила санкції, величезні міжнародні проблеми, але загалом "розширення Росії" викликало одноразовий політичний захват у росіян. Повторити його вже не можна, це відпрацьований матеріал. Навіщо Путіну ця велика Росія? Я вас прошу, там реалісти і дуже цинічні хлопці", – додав він.

На думку журналіста, для лідера РФ зараз важливо залишитися в тій ситуації, в якій він є зараз, а ще краще – повернутися у 2001 рік.

"Розумієте, Путін – не Гітлер і не Сталін, він не ухвалює стратегічних рішень. Він місцеблюститель, він не власник, а найнятий менеджер, і для нього важливо, щоб для його акціонерів все залишалося як є: не гіршало, а бажано кращало. А велика Росія – це казки для електорату Жириновського, це для наївних. Рейтинг Путіна не такий стійкий, а крім телевізійних картинок, народу потрібні зарплати і пенсії", – підсумував експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кремлю необхідно "створити картинку" для зняття санкцій перед "нормандським форматом", тому російські війська не будуть займати нові позиції і не підуть на захоплення сірої зони.

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