"Він був чужим": Москаль висловився про Крим

Крим завжди був для України чужим, виступаючи в ролі офшорної зони.

"Він був для України чужим. Крим для України - це була така офшорна зона, де відмивається все награбоване, крадене. Все в землю перетворювалося, в купку землі. Будувалися будинки, палаци, на літо туди приїжджали "верхи" - усі, хто мав гроші. Як і повії", - заявив в інтерв'ю OBOZREVATEL голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.

За його словами, всі російські артисти, кому заборонений зараз в'їзд в Україну, виступали тоді в палаці "Ювілейний" в центрі Ялти.

"І всі наші вожді тодішні запрошення отримували. Я не кажу, що я не отримував, давали не на прізвище, а за посадою. Про Крим згадували в липні і в серпні, а 1 вересня про нього все забували. Верховна Рада кричала, що землю незаконно скуповують, будинки будують, але жодна перевірка нічого не знаходила. Коли я там працював, було близько десяти перевірок Генпрокуратури без результатів. Потім прийшли росіяни, за місяць все націоналізували. Усі будинки, палаци, все, що не мало підтверджуючих документів, було куплено за хабарі", - підсумував Москаль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Крим запропонували перейменувати.