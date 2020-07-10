Співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов заявив, що юристи "п’ятої колони" Кремля протягом останнього тижня активно обдзвонюють вимушених переселенців і пропонують їм підписувати позови проти п’ятого президента Петра Порошенка.

Про це він сказав у ефірі програми "Право на владу" на каналі 1+1. За словами Герасимова, після провалу у Печерському суді та скандального викриття керівника слідчої групи ДБР Олега Корецького про політичне замовлення у справах Порошенка, Офіс Зеленського намагається створити інформаційну "димову завісу" і відволікти суспільство через "плівки Деркача".

"Насправді більш важливим для України є інше. Те, що Кулик заявив, що треба подавати позови проти Порошенка звичайним громадянам. Вже більше тижня юристи "п’ятої колони" обдзвонюють вимушених переселенців і закликають їх підписати позови проти Петра Порошенка, що нібито він винний, що вони втратили майно, а не Російська Федерація. Я б хотів закликати переселенців – не будьте інструментом російської гібридної агресії. Не підписуйте ці позови", – наголосив Герасимов.

Він зазначив, що сфальсифіковані "плівки Деркача" не вартують того, аби їх коментувати – їх треба одразу викидати на смітник.

"Якщо ви хочете почути про реальне ставлення Порошенка до Путіна, то наказ про контрнаступ у 14 році завдяки якому звільнили 2\3 окупованого Донбасу, – оце є реальне ставлення Порошенка до Путіна. Ініціювання суду в Гаазі відносно МН-17 – оце є реальне ставлення Порошенка до Путіна. Виграш у Стокгольмі більш ніж 4 мільярдів доларів у російського Газпрому – оце є реальне ставлення Петра Порошенка до Путіна. А ще є створення міжнародної коаліції, а ще є санкції, які були накладені на країну-агресора, а ще є отримання Томосу, а ще є Морський трибунал в Гамбурзі. І я цей список можу продовжувати. І не дивно, що після цього всього Путін заявив – хто завгодно, окрім Порошенка", – нагадав Герасимов.

Він наголосив, що "кіно" крутили для того, щоб прикрити від громадськості фабрикування справ Генеральної прокуратурою із подачі Офісу президента.

"Чому саме сьогодні крутили це кіно? Бо це така димова завіса для того, щоб прикрити від громадськості "Вотергейт" імені пана Корецького, який ще раз довів, як фальсифікується і фабрикується заради політичного тиску справи Офісом Генерального прокурора на замовлення Зеленського. Для того, щоб прикрити від громадськості те, як провалився Зеленський в Печерському суді. Щоб прикрити від громадськості те, що Зеленський і компанія разом з Венедіктовою хочуть арештувати телеканал Прямий. І багато інших речей", – зауважив Герасимов.

Співголова фракції "Європейська солідарність" також повідомив, що про наявність записів заявляв сам президент Зеленський під час зустрічі з керівниками фракцій.

"Під час однієї зустрічі з лідерами фракцій в парламенті України Зеленський відкрито сказав, що в них нібито багато записів розмов, і вони готові їх викидати. Тому велике питання, чи не у співпраці ФСБ і команди Зеленського відбувалося те, що відбулося сьогодні вранці", – зауважив Герасимов.

Він закликав Зеленського забезпечити відповідно до закону створення консолідованої претензії до Росії щодо компенсації за агресію проти України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 липня відомий проросійськими поглядами народний депутат Андрій Деркач вийшов на пресконференцію з черговою "порцією" плівок, на яких, зокрема, зафіксовані, як він запевнив, переговори тодішнього президента України Петра Порошенка з президентом РФ Володимиром Путіним, на яких співрозмовники в дружній манері обговорюють "мінські домовленості".

Порошенко назвав цей запис "грубо змонтованим фальсифікатом".