Вимагають відставки: українці влаштували бунт через призначення Зеленського

Петиція за відставку глави Адміністрації президента Андрія Богдана набрала необхідні для її розгляду 25 тисяч підписів.

На думку її автора Олександра Василевського, призначення Богдана є порушенням закону. Петиція була зареєстрована на сайті глави держави 23 травня.

"Ми, громадяни України, вимагаємо негайної відставки глави Адміністрації президента України Богдана Андрія Йосиповича через порушення закону про очищення влади (люстрацію)", - написано в тексті петиції.

Збір підписів триватиме ще 92 дня, тому, незважаючи на набране необхідне число, вона може бути розглянута лише після закінчення цього терміну.

Володимир Зеленський і Андрій Богдан Гордон

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на президента Володимира Зеленського подали в суд через призначення Андрія Богдана главою АП. При цьому сам Богдан заявив, що потрапив під закон про люстрацію "абсолютно несправедливо", а посаду глави Адміністрації президента вивели з нього.

Пізніше в АП заявили, що Зеленський звільнить Богдана з посади лише в тому випадку, якщо Конституційний суд визнає, що закон про люстрацію відповідає Конституції.

Також в Україні почалася боротьба петицій щодо самого Зеленського: деякі українці зажадали відставки президента, після чого почався збір підписів на його підтримку.

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