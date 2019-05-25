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/Політика

Вимагають відставки: українці влаштували бунт через призначення Зеленського

2.1тЧитати матеріал російською

Петиція за відставку глави Адміністрації президента Андрія Богдана набрала необхідні для її розгляду 25 тисяч підписів.

На думку її автора Олександра Василевського, призначення Богдана є порушенням закону. Петиція була зареєстрована на сайті глави держави 23 травня.

"Ми, громадяни України, вимагаємо негайної відставки глави Адміністрації президента України Богдана Андрія Йосиповича через порушення закону про очищення влади (люстрацію)", - написано в тексті петиції.

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Збір підписів триватиме ще 92 дня, тому, незважаючи на набране необхідне число, вона може бути розглянута лише після закінчення цього терміну.

Володимир Зеленський і Андрій Богдан

Володимир Зеленський і Андрій Богдан

Гордон

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на президента Володимира Зеленського подали в суд через призначення Андрія Богдана главою АП. При цьому сам Богдан заявив, що потрапив під закон про люстрацію "абсолютно несправедливо", а посаду глави Адміністрації президента вивели з нього.

Пізніше в АП заявили, що Зеленський звільнить Богдана з посади лише в тому випадку, якщо Конституційний суд визнає, що закон про люстрацію відповідає Конституції.

Також в Україні почалася боротьба петицій щодо самого Зеленського: деякі українці зажадали відставки президента, після чого почався збір підписів на його підтримку.

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Особи
Андрій БогданВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Бандерам Гитлера подавай, не меньше)))
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Юг Руси
Юг Руси
Шоу продолжается!!! Ураааа!!! Черти, когда вы уже на майдане соберётесь, покрышки жечь, брусчатку разбирать, и всё такое? Мы ждём, нам ооочень интересно! 😁
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Юг Руси, где живешь, мудила! Приедем, зажжем покрышки прямо у тебя во дворе. Может перестанешь гадить в чужой стране.
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40 tetigistus
40 tetigistus
Спасибо, тебе Господи, что я не хохол...
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