Вимагаємо покарань: "слуги народу" зганьбилися перед дітьми у Раді

За запізнення на початок пленарного засідання нардепів фракції "Слуга народу" у Верховній Раді зажадали оштрафувати їх.

Про це у п'ятницю, 15 листопада, у залі ВР заявила депутат Ірина Геращенко, яка дорікнула "слугам народу" за запізнення на засідання парламенту, на яке прийшли і діти.

"Дорогі школярі, дозвольте вибачитися перед вами за спікера Верховної Ради, за парламент – що ви 25 хвилин чекали ваш виступ. І я хочу також перед урядом вибачитися, що ви прийшли на годину уряду і чекали так само "слуг" 25 хвилин. Хочу нагадати , що "слуги" ухвалили закон, за яким рівно о 10-й ранку має починатися реєстрація шляхом натискання зеленої кнопочки", – зазначила вона.

Геращенко наголосила, що нардепи з інших фракцій прийшли вчасно, а "слуги народу" запізнилися на 25 хвилин.

"Ми просимо сьогодні вирахувати гроші із зарплати всіх "слуг" та перерахувати її на ЮНІСЕФ, на дитячі потреби", – додала вона.

Спікер Ради Дмитро Разумков погодився із пропозицією Геращенко.

"Я думаю, що так: треба починати ходити на роботу вчасно. І я радий, що деякі народні депутати це вже роблять. Шановні колеги, незважаючи на затори, проблеми у місті Києві треба раніше приїздити на роботу", – зазначив він.

Додамо, що на початку засідання з трибуни виступила школярка Лідія Давидова, оскільки 20 листопада відзначатиметься 30-річчя Конвенції з прав дитини.

Верховна Рада

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 листопада на закритому засіданні фракції "Слуга народу" з її лав виключили народних депутатів Анну Скороход та Антона Полякова.

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