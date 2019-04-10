Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук заявил о том, что группировки "ДНР" и "ЛНР", а также Москва предварительно согласны вернуться в состав Украины на условиях автономии.
Первое, что у меня вызвало удивление. Все-таки Медведчук – человек с приличным политическим опытом - и в Соцдемпартии, и на посту главы президентской администрации. Как он может делать такие заявления?
Подобные заявления можно делать только от имени правительства страны, от имени политического руководства страны. В крайнем случае – от какой-то политической партии. Хотя, в той ситуации, которая сложилась сегодня в отношениях между Россией и Украиной, это звучит, я бы даже сказал, провокационно.
Если я правильно помню, в комментариях Виктор Медведчук говорит о том, что "у нас есть план". Как я понимаю, это план, который поддерживает "ЛНР" и "ДНР", и план, который "мы согласовали в Москве". На мой взгляд, это очень серьезное заявление, которое требует к себе самого пристального внимания по целому ряду позиций.
Прежде всего, в правовом отношении. Кто его уполномочил вести переговоры с "ДНР", "ЛНР", а тем более вести какие-то переговоры и согласовывать какие-то планы в Москве? Я полагаю, что эти планы надо согласовывать прежде с народом Украины, с правительством Украины, а потом в Москве.
Конечно, Медведчук в более близких отношениях с российским руководством, чем я. Я могу судить только по политике, по реальным действиям. Но у меня не сложилось ощущения, что в Москве заинтересованы в каких бы то ни было изменениях в российско-украинской политике.
Какие-то штришки есть. Насколько я мог судить, сменился руководитель соответствующего подразделения в администрации президента, в комментариях звучат нотки о том, что "мы будем уважать выбор украинского народа". Но всё это мы уже проходили в 2014 году.
Поэтому, честно говоря, никаких признаков, и даже желания что-то изменить в российско-украинских отношениях я не вижу. Если у Медведчука есть какая-то дополнительная информация, то, на мой взгляд, первое, что он должен сделать – это донести до украинского политического, экспертного сообщества, до украинского народа, что что-то изменилось в позиции лидеров России.
Вы говорите, что это надо воспринимать в контексте подготовки ко второму туру президентских выборов, но я думаю, что это надо воспринимать в контексте подготовки к парламентским выборам осенью этого года.
И, наконец, последний вопрос. А кто будет за это платить? Вы понимаете масштаб задачи, которую ставит господин Медведчук? 2,5 миллиона человек потеряли жилье, разбежались кто куда. Если у них есть какой-то реальный план помощи людям – он на это обращает внимание, - то вы представляете, сколько это стоит?
У господина Медведчука, "ЛНР" и "ДНР" появились какие-то средства? Если Москва согласилась дать им деньги на эту операцию, то я бы очень хотел об этом услышать как гражданин Российской Федерации.
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