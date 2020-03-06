Перший заступник колишнього генерального прокурора Віталій Касько подав у відставку, а тимчасовим виконувачем обов'язків глави Офісу генпрокурора призначений Віктор Чумак.

Про це в п'ятницю, 6 березня, з посиланням на власні джерела в органі повідомляє ZN.UA.

Зауважимо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що з Офісу генпрокурора підуть усі заступники Рябошапки, крім керівника САП Назара Холодницького, термін повноважень якого закінчується в листопаді 2020 року.

Віктор Чумак призначений тимчасовим виконувачем обов'язків генпрокурора hromadske

На позачерговому засіданні 5 березня ВРУ висловила недовіру й підтримала відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Його наступник буде призначений вже наступного тижня.

Чумак призначений тимчасовим виконувачем обов'язків генпрокурора замість Рябошапки Главком

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У ЗМІ потрапила інформація про конфлікт Офісу генпрокурора й НАБУ з Держбюро розслідувань, яке нещодавно очолила Ірина Венедіктова. Вона нібито прямо звинуватила Рябошапку у відсутності посадок, а саме "в продажу кримінальних справ і в саботажі найважливіших розслідувань".

Сам Зеленський напередодні також підтримав звільнення Рябошапки. "Якщо ти не маєш результату – до побачення", – підкреслив президент.

5 березня Рябошапку відправили у відставку, а він назвав таке рішення "наказом Володі".

Кандидатами на місце генпрокурора назвали народного депутата від "Слуги народу" Сергія Іонушаса і главу ДБР Ірину Венедіктову.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся