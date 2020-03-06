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6 березня • оновлено в 10:46
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Чумак призначений тимчасовим виконувачем обов'язків генпрокурора

5.3т
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Перший заступник колишнього генерального прокурора Віталій Касько подав у відставку, а тимчасовим виконувачем обов'язків глави Офісу генпрокурора призначений Віктор Чумак.

Про це в п'ятницю, 6 березня, з посиланням на власні джерела в органі повідомляє ZN.UA.

Зауважимо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що з Офісу генпрокурора підуть усі заступники Рябошапки, крім керівника САП Назара Холодницького, термін повноважень якого закінчується в листопаді 2020 року.

Віктор Чумак призначений тимчасовим виконувачем обов'язків генпрокурора

Віктор Чумак призначений тимчасовим виконувачем обов'язків генпрокурора

hromadske

На позачерговому засіданні 5 березня ВРУ висловила недовіру й підтримала відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Його наступник буде призначений вже наступного тижня.

Чумак призначений тимчасовим виконувачем обов'язків генпрокурора замість Рябошапки

Чумак призначений тимчасовим виконувачем обов'язків генпрокурора замість Рябошапки

Главком

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У ЗМІ потрапила інформація про конфлікт Офісу генпрокурора й НАБУ з Держбюро розслідувань, яке нещодавно очолила Ірина Венедіктова. Вона нібито прямо звинуватила Рябошапку у відсутності посадок, а саме "в продажу кримінальних справ і в саботажі найважливіших розслідувань".

  • Сам Зеленський напередодні також підтримав звільнення Рябошапки. "Якщо ти не маєш результату – до побачення", – підкреслив президент.

  • 5 березня Рябошапку відправили у відставку, а він назвав таке рішення "наказом Володі".

  • Кандидатами на місце генпрокурора назвали народного депутата від "Слуги народу" Сергія Іонушаса і главу ДБР Ірину Венедіктову.

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Віктор Чумак Віталій Касько Руслан Рябошапка
Місце
Україна
Тег
Офіс генерального прокурора України
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Комментарии на сайте не модерированы
Ukraine The
Ukraine The
Чумак, это который воду из телевизора заряжал или которого Лукаш зачмырила на своем допросе?
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Гоша Злой
Гоша Злой
Ukraine The, второй) но такой же как первый по сути)
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