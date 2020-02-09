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9 лютого • оновлено в 19:03
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"Будуть точно!" Заступник генпрокурора пообіцяв гучні посадки в Україні

17.4т
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Заступник генерального прокурора України Руслана Рябошапки Віктор Чумак пообіцяв гучні посадки, анонсовані раніше командою президента Володимира Зеленського.

Подробиці він розкрив у інтерв'ю "Радіо Свобода" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Давайте скажемо так: посадки точно будуть. Тому що я знаю, як зараз серйозно працюють практично всі правоохоронні органи", – заявив Чумак.

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Чумак пообіцяв гучні посадки в Україні

Чумак пообіцяв гучні посадки в Україні

Скриншот з відео

Він запевнив, що перед призначенням особисто не зустрічався із Зеленським, а на своєму посту бачився з главою держави лише раз: на нараді щодо правоохоронної ситуації з антикорупційної політики.

Вплив на нього з Офісу президента Чумак спростував. Рябошапка, за словами його заступника, із Зеленським спілкується.

"Я знову ж кажу, що якщо перетелефонує йому президент із загальних питань, то це нормально. Президент повинен цікавитися такою ситуацією. Тим паче, що він гарант конституційних прав і свобод людини. І ситуація там, де правоохоронні органи це повинні робити, його цікавить. І він повинен це робити. Але не давати конкретні вказівки", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Рябошапка заявив, що швидкі посадки корупціонерів в Україні почнуться тільки тоді, коли буде достатньо матеріалів розслідувань.

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Володимир Зеленський Віктор Чумак Руслан Рябошапка
Місце
Україна
Теги
Офіс генерального прокурора України Офіс президента
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Харченко Вадим
Харченко Вадим
бу-га-га-га-га.."б а н д и т а м - т ю р м и "..Та ні,п р и д у р к и ,пізно в с р а л и с ь..Тепер вас будуть тільки в і ш а т и..І в о ш к у-клоуна з п є д р і л о ю Панамським також..А особливо заслужених",таких як с А б а к о в и -навіть в сімейному складі..ха-ха-ха-ха..
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Как тут жидовня xoxлятская за Петю Пархатого топит)))))))
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bregovich mark
bregovich mark
За кого только не топил этот пинкертон.Всех сдавал переобуваясь на ходу.Наконец то с третьими должность за сдачу предыдущих выпросил.И этих сдаст...
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