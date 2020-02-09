"Будуть точно!" Заступник генпрокурора пообіцяв гучні посадки в Україні

Заступник генерального прокурора України Руслана Рябошапки Віктор Чумак пообіцяв гучні посадки, анонсовані раніше командою президента Володимира Зеленського.

Подробиці він розкрив у інтерв'ю "Радіо Свобода" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Давайте скажемо так: посадки точно будуть. Тому що я знаю, як зараз серйозно працюють практично всі правоохоронні органи", – заявив Чумак.

Чумак пообіцяв гучні посадки в Україні Скриншот з відео

Він запевнив, що перед призначенням особисто не зустрічався із Зеленським, а на своєму посту бачився з главою держави лише раз: на нараді щодо правоохоронної ситуації з антикорупційної політики.

Вплив на нього з Офісу президента Чумак спростував. Рябошапка, за словами його заступника, із Зеленським спілкується.

"Я знову ж кажу, що якщо перетелефонує йому президент із загальних питань, то це нормально. Президент повинен цікавитися такою ситуацією. Тим паче, що він гарант конституційних прав і свобод людини. І ситуація там, де правоохоронні органи це повинні робити, його цікавить. І він повинен це робити. Але не давати конкретні вказівки", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Рябошапка заявив, що швидкі посадки корупціонерів в Україні почнуться тільки тоді, коли буде достатньо матеріалів розслідувань.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!