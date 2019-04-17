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Віктор Андрусів
Віктор Андрусів
Виконавчий директор Українського інституту майбутньогВсі статті автора

Я бидло, бо хочу змінити владу?

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Я бидло

Добрий день. Мене звати Віктор Андрусів. Я кандидат політичних наук, директор потужного аналітичного центру. Активний учасник революції Гідності, в 2015 працював на Донбасі. І я бидло.

Я не завжди був бидлом. Раніше люди, які нарікли мене так, з повагою ставились до того, що я робив. В них не було сумнівів в моїй непідкупності і порядності. Коли більшість боялись навіть пікнути в фб проти Януковича, ми з друзями блокували його в Межигір’ї. За це отримали купу справ в поліції і СБУ. Нас пресували і знищували. Я звільнився з роботи, щоб стояти поруч плече-до-плеча зі своїми друзями в боротьбі з диктатурою. Ми одні з перших вийшли на Майдан. 20 лютого я втратив 2 своїх друзів. Хлопців, яких я заагітував боротися з Януковичем. Я сидів біля них і плакав. Я відчував безсилля. І тоді ж я вирішив, що єдине, чим можна оплатити цю жертву це покарати винних і вивести Україну на рівень розвинутих країн.

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Але винні за 5 років так і не покарані. Хоча сьогоднішня влада, стала такою завдяки жертві майданівців. Вони - влада, тим не менше, не вирішили, що це справа честі. І з року в рік я переживаю цю тяжку ганьбу і безсилля. І продовжувати цієї ганьби я не хочу.

Не вийшло нічого і з розвитком країни. За ці 5 років наша економіка росла в тричі гірше Ефіопії. Реформи протягувались із застосуванням погроз втратити підтримку МВФ. Корупція змінила форми, і залишається і далі непокараною. Були і позитиви, звісно. Безвіз, угода про асоціацію, томос. Так війна. Більше було важче. Але я вважаю, що війна змушує робити неможливе. А його не зробили.

Тобто із двох важливих особисто для мене пунктів, в пам'ять про моїх друзів – не виконано жодного.

І от ми підходимо до моменту, коли я став бидлом.

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Я став бидлом за те, що вирішив скористатись своїм правом змінити владу. Це право я виборював у 2004 році і в 2014-му. Це право – це єдине, що відрізняє демократію від диктатури. І сьогодні наявність цього права – це можливо єдиний поки що не знищений здобуток Революції Гідності. І саме за моє бажання скористатись цим правом, підтримати Зеленського – ви назвали мене бидлом.

Я з повагою, ставлюсь до тих, хто підтримує іншого кандидата. Я і до Порошенка нормально ставлюсь. Я не рахую його поганим Президентом. Але він не зробив те, що я від нього очікував. І я хочу, щоб він поніс політичну відповідальність! Саме так. Політик, який не виконує те, що обіцяв, не виправдовує очікувань має нести відповідальність. Це стосується не тільки його, це стосується всіх майбутніх політиків. І Зеленського теж. Виключно це змусить рано чи пізно всіх політиків думати не про сьогодні, а про те, з якими здобутками вони підуть з посади.

То чому ж зі всіх сторін і щілин мене називають бидлом? Все просто – вам страшно. Дорогі прихильники Порошенка – вам страшно. І справа не в тому, ким є Зеленський чи за що він виступає, справа в тому, що ваш кандидат вирішив виграти залякавши все суспільство. Йому всеодно було хто буде в другому турі. Він давно планував всіх залякати Путіним. Ще до Зеленського він це робив з Тимошенко, а коли лідер змінився – він свою стратегію не змінив.

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Вам страшно, але це не може бути причиною чи аргументом – зневажати право міняти владу. Поділ на кращих і гірших, на бидло і інтелігенцію – це не про демократію, не про свободу. Це про тоталітаризм, диктатуру і хунту. Вам може не подобатись інший вибір, вам навіть страшно може бути, але ви не можете йти проти фундаментальної цінності – свободи вибору. Бо тоді ви зневажаєте все, за що ми боролись. Зневажаєте пам'ять тих, хто за нашу свободу – віддав життя.

З повагою, ваше бидло.

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Автор
Віктор АндрусівВіктор Андрусів
Особи
Володимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Віктора Андрусіва
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