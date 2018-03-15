"Вийшли покурити": з'ясувалися подробиці події з Савченко і гранатою в Раді

Інформація про те, що народного депутата Надію Савченко вивели з будівлі Верховної Ради народні депутати від фракції "Народний фронт" Сергій Висоцький, Андрій Левус і Михайло Бондар і знайшли в її сумці гранату і пістолет, дещо перебільшена.

"Це трохи перебільшена інформація. Мої колеги просто з нею спілкувалися, а я спостерігав за цим спілкуванням. З приводу гранат коментувати не можу, особисто нічого не бачив", – прокоментував "Обозревателю" народний депутат Сергій Висоцький.

Про те, що Савченко ніхто не виводив з будівлі ВРУ, підтвердив виданню і Михайло Бондар: "Ми виходили, тому що вона з хлопцями хотіла покурити і десь поговорити, я виходив просто з ними на вулицю, а потім зайшов назад".

На питання, чи була знайдена у Савченко зброя, нардеп відповів: "Ні, не можу підтвердити, тому що я не знаю, що у неї там було".

А ось нардеп Андрій Левус заявив, що це питання ще не завершене: "Я не буду ні спростовувати, ні коментувати це питання, тому що питання не завершене, краще без коментарів".

Пізніше, сама Савченко заявила, що прийшла в Раду з нагородною зброєю, зазначивши, що має на це повне право. Вона також прокоментувала інформацію про те, що її вивели з сесійної зали.

Як раніше повідомляв "Обозреватель", генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у ГПУ є неспростовні докази того, що позафракційний народний депутат Надія Савченко особисто "планувала, вербувала і давала вказівки" для здійснення теракту в сесійній залі парламенту.