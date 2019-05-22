ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

"Війну можна завершити": Полторак виступив за переговори з Росією

18.5тЧитати матеріал російською

Міністр оборони Степан Полторак виступив за проведення з Росією переговорів із припинення конфлікту на Донбасі.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Настоящее время", зазначивши, що президент може завершити війну лише на вигідних для України умовах.

"З Росією переговори вести потрібно. Єдине – потрібно бути дуже обережними, тому що я, чесно кажучи, трохи знаю прикладів в історії, коли Росія домовилася і потім стримала б слово", – сказав міністр.

Новини
Бився за Іловайськ: Полторак оцінив гучне призначення Зеленського

"Війну можна завершити завжди, але її можна закінчити тільки перемогою. Якщо буде по-іншому, у нас не буде країни", – вважає Полторак.

Степан Полторак

Степан Полторак

Міноборони

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський має намір винести на всеукраїнський референдум питання про формат переговорів із Росією.

"Питання про досягнення мирних домовленостей з Росією: ми розглядаємо винесення на народний референдум, щоб не тільки депутати проголосували і не тільки президент, щоб народ України прийняв це рішення", – сказав глава АП.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особа
Степан Полторак
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
9
Коментарі
22
20
Смішно
6
Цікаво
13
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Ivanov Igor
Ivanov Igor
Ну таким темпом война будет продолжать долго. Эти дебилы так и не поняли,что Россия в войне не участвует и вести переговоры об её окончании не может.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Иванович Игорь
Иванович Игорь
как украинский народ терпит этих дебилов)))))
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
А не это ли гавно ...разместил себя на фоне разбомбленного Кремля???
Показати коментар повністю
Відповісти
4
5

Блоги / думки