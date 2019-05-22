"Війну можна завершити": Полторак виступив за переговори з Росією

Міністр оборони Степан Полторак виступив за проведення з Росією переговорів із припинення конфлікту на Донбасі.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Настоящее время", зазначивши, що президент може завершити війну лише на вигідних для України умовах.

"З Росією переговори вести потрібно. Єдине – потрібно бути дуже обережними, тому що я, чесно кажучи, трохи знаю прикладів в історії, коли Росія домовилася і потім стримала б слово", – сказав міністр.

"Війну можна завершити завжди, але її можна закінчити тільки перемогою. Якщо буде по-іншому, у нас не буде країни", – вважає Полторак.

Степан Полторак Міноборони

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський має намір винести на всеукраїнський референдум питання про формат переговорів із Росією.

"Питання про досягнення мирних домовленостей з Росією: ми розглядаємо винесення на народний референдум, щоб не тільки депутати проголосували і не тільки президент, щоб народ України прийняв це рішення", – сказав глава АП.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!