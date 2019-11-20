Головна Новини
21 листопада • оновлено в 02:56
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Ми незалежна країна": Зеленський чітко висловився про роль Білорусі у відновленні контролю кордонів із Росією

1.3т
Читати матеріал російською

Президент Володимир Зеленський заявив, що незалежній Україні не потрібна допомога інших країн, зокрема, Білорусі, для відновлення контролю над кордоном із РФ на Донбасі.

Про це він сказав під час візиту до Очакова (Миколаївська область) 20 листопада, куди прибули захоплені в Керченській протоці в 2018 році кораблі ВМС (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Олександр Григорович Лукашенко, наскільки я знаю, він мені це говорив, що не перший раз озвучував, що якщо вам потім буде потрібна допомога з приводу кількості прикордонників на кордоні України з Росією, коли вам потрібно буде брати під контроль кордон, то звертайтеся, ми [Білорусь] обов'язково допоможемо.

Я йому подякував, але я думаю, що ми ж незалежна країна й у нас вистачить своїх прикордонників", – сказав президент.

Новини
"Доріг немає!" Зеленський на зустрічі кораблів влаштував розгін меру Очакова

Володимир Зеленський в Очакові

Володимир Зеленський в Очакові

ОП

Коментуючи пропозицію першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, Зеленський зазначив, що в реальності теза Назарбаєва звучала так: "Мені здається, щоб у вас з'явилися відносини з Росією, загалом вам потрібна зустріч тет-а-тет [Зеленського і Путіна]".

"Я йому сказав, що заради миру на Донбасі та повернення наших територій я готовий до будь-яких форматів, не виключаючи наш головний формат – "нормандський", – вказав президент.

Як писав OBOZREVATEL, спілкуючись із представниками преси в Очакові, Володимир Зеленський пообіцяв перевірити всі факти про нардепа Романа Іванісова, у якого знайшлася погашена судимість за зґвалтування неповнолітньої.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Повернення українських кораблів Росією" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Теми
Повернення українських кораблів Росією Російсько-український конфлікт
Особи
Олександр Лукашенко Володимир Зеленський Нурсултан Назарбаєв
Місце
Україна Миколаїв
Теги
видео політика
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
еще и конь не валялся а это клоун разговоры ведет о границе
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги