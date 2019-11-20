"Ми незалежна країна": Зеленський чітко висловився про роль Білорусі у відновленні контролю кордонів із Росією

Президент Володимир Зеленський заявив, що незалежній Україні не потрібна допомога інших країн, зокрема, Білорусі, для відновлення контролю над кордоном із РФ на Донбасі.

Про це він сказав під час візиту до Очакова (Миколаївська область) 20 листопада, куди прибули захоплені в Керченській протоці в 2018 році кораблі ВМС (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Олександр Григорович Лукашенко, наскільки я знаю, він мені це говорив, що не перший раз озвучував, що якщо вам потім буде потрібна допомога з приводу кількості прикордонників на кордоні України з Росією, коли вам потрібно буде брати під контроль кордон, то звертайтеся, ми [Білорусь] обов'язково допоможемо.

Я йому подякував, але я думаю, що ми ж незалежна країна й у нас вистачить своїх прикордонників", – сказав президент.

Володимир Зеленський в Очакові ОП

Коментуючи пропозицію першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, Зеленський зазначив, що в реальності теза Назарбаєва звучала так: "Мені здається, щоб у вас з'явилися відносини з Росією, загалом вам потрібна зустріч тет-а-тет [Зеленського і Путіна]".

"Я йому сказав, що заради миру на Донбасі та повернення наших територій я готовий до будь-яких форматів, не виключаючи наш головний формат – "нормандський", – вказав президент.

Як писав OBOZREVATEL, спілкуючись із представниками преси в Очакові, Володимир Зеленський пообіцяв перевірити всі факти про нардепа Романа Іванісова, у якого знайшлася погашена судимість за зґвалтування неповнолітньої.

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