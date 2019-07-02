"Війна" Клімкіна та Зеленського: дружину міністра виявили в Адміністрації президента

Дружина міністра закордонних справ Павла Клімкіна, якого глава держави Володимир Зеленський хоче покарати за неузгоджену ноту протесту по полоненим морякам, Марина Михайленко продовжує очолювати департамент зовнішньої політики Адміністрації президента.

Про це Українським Новинам повідомили в головному департаменті зовнішньої політики і європейської інтеграції Адміністрації.

"Так, вона працює на посаді (заступника керівника головного департаменту зовнішньої політики і європейської інтеграції - керівника департаменту зовнішньої політики)", - сказали в приймальні департаменту.

Павло Клімкін та Марина Михайленко

Відомо, що Михайленко займала цю посаду в Адміністрації президента Петра Порошенка і продовжує працювати в Адміністрації Зеленського. Чи була вона переведена в зв'язку з реорганізацією Адміністрації в Офіс Зеленського, поки не вказано.

Марина Михайленко вказана в декларації про доходи самим Павлом Клімкіним.

Посада ж Марини Михайленко в Адміністрації президента легко знайти вже в її декларації про доходи.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

27 червня президент України Володимир Зеленський звинуватив Міністерство закордонних справ в тому, що дипвідомство відправило відповідь на ноту Росії про полонених українських моряків, навіть не спромігшись обговорити його зміст з главою держави.

Як повідомили в прес-службі МЗС, в ноті від російських дипломатів містилося "цинічна пропозиція про надання українською стороною письмових гарантій участі України в продовженні кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства".

Українці бурхливо відреагували на сварку Зеленського з Клімкіним і звинуватили президента в бездіяльності.

Клімкін в свою чергу оприлюднив текст офіційного листування МЗС Росії і України. Він звернув увагу, що російська нота – це пастка, і схоже, у Зеленського в неї попалися.

В "Слузі народу" відповіли міністру. Лідер партії Дмитро Разумков заявив, що Клімкін відкрито саботує процес повернення моряків.

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