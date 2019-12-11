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11 грудня • оновлено в 23:04
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"Виходьте на ринг": в "Слузі народу" відреагували на побиття нардепа в Раді

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Активісти ВО "Свобода" повинні понести відповідальність за бійку в Верховній Раді з народним депутатом від партії "Слуга народу" Андрієм Богданцом.

Про це заявив в ефірі ObozTV нардеп від "Слуги народу" Дмитро Соломчук, коментуючи інцидент. За його словами, вирішувати питання кулаками потрібно на рингу, а не в парламенті.

"Свобода" спровокувала цю ситуацію... Моє бачення – старі політики на складних питаннях для країни хочуть заробити рейтинг, хайпанути. Їм потрібні такі події – гасла покричати, бійку влаштувати... Замість того, щоб допомогти країні у важкий час, сходити до церкви свічку поставити, щоб все вийшло, вони завжди йдуть на радикальні дії", – заявив Соломчук.

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За словами нардепа, для винуватців бійки відповідальність "в будь-якому випадку має бути".

"Не тільки в парламенті, але і де завгодно не повинно щось вирішуватися бійками, особливо у політиків. Завжди треба сідати за стіл і про щось домовлятися. Якщо кулаками хочете вирішити питання – виходите на ринг і вирішуйте", – підкреслив він .

Як зазначив Соломчук, відповідальність для винних "повинна бути такого рівня, щоб такого більше ніде не відбувалося".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Верховній Раді 11 грудня сталася бійка між народним депутатом від "Слуги народу" Андрієм Богданцом і активістами ВО "Свобода" Едуардом Леоновим і Ігорем Мірошниченком.

Бійка сталася після засідання парламентського комітету з питань аграрної політики. Свободівці намагалися домогтися зняття з розгляду закону про ринок землі.

Після конфлікту Богданця госпіталізували з підозрою на струс мозку.

За фактом інциденту правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Слідчі кваліфікували подію як насильство щодо державного діяча.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться по буднях о 17:30 на ObozTV.

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Особи
Ігор Мірошниченко Дмитро Соломчук
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу ВО Свобода Верховна Рада України
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Мир Миру
Мир Миру
Коли мирна дипломатія не спрацьовує, вибивають зуби :о)
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Petrov Valery
Petrov Valery
Ну, вот. Пришёл Дима и всё испортил. И кто теперь будет веселить россиян?
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Сам Геннадий
Сам Геннадий
только сажать драчунов на реальные сроки
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