Можна без перебільшення сказати, що зараз значна увага міжнародної спільноти прикута до подій в Сирії. Вірніше, до того, чим завершиться протистояння Путіна і Ердогана і чи переросте це протистояння у відкритий російсько-турецький конфлікт.

Думаю, що ні. Хоча б тому, що Путіну зараз це дуже не вигідно. Якщо цей конфлікт переросте у відкрите протистояння Туреччини і Росії тоді з великою ймовірністю можна прогнозувати, що заходи, які Путін готує на 9 травня, можуть не відбутись, або якщо і відбудуться, то у зовсім іншому форматі.

Але я не про це.

Хотів звернути увагу на те, як Туреччина за два дні знищила значний потенціал російсько-асадівських військ у вигляді бойової техніки і солдатів.

Це стало можливим завдяки тому що були застосована нова зброя, яка у вмілих руках турок, перетворила начебто сучасну російську техніку у металобрухт.

"Непереможна" російська зброя, як кажуть їхні військові, була знищена високотехнологічною зброєю ХХІ віку – бойовими дронами.

Турецькі бойові дрони у взаємодії з іншими компонентами турецької армії спалили сотні танків, БТР, ПЗРК, в тому числі найсучаснішої розробки.

Вся ця бойова техніка, яка знищена і більше не придатна, коштує російському бюджету мільярди рублів.

Втрати величезні, як матеріальні, так і іміджеві.

От вам і сучасна російська зброя, якою так кичиться Путін, новітні ПЗПК "Панцирь-1М", який коштує біля 100 млн.доларів, був спалений невеликим дроном, вартість якого в десятки чи сотні разів менша.

Ясно, що не тільки бойові дрони були запорукою такого успіху турків, але бойові дрони були важливим, якщо не найголовнішим компонентом поразки сирійських військ, яких підтримує Росія.

На прикладі цього епізоду бойових дій з застосуванням суперсучасних технологій, можна ще раз переконатись, що ці танки, БТР і інші види такої техніки нічого не варті перед маленьким дроном, який може непомітно підлетіти до будь-якого об’єкту противника і випустить по ньому суперсучасний і дуже ефективний заряд.

Важливо, щоб ці бойові дрони застосовувались не поодинці, а роєм, тобто велика кількість БПЛА (безпілотних літальних апаратів), кожний з яких має свою бойову специфіку, здатні за короткий час вирішити серйозну бойову задачу.

При цьому, треба мати на увазі, що особовий склад не застосовується, життя солдатів не піддається загрозі.

Таким чином, застосування сучасних БПЛА може істотно вплинути на характер і наслідки будь-якого військового конфлікту.

Для нас, українців, це надзвичайно важливо.

Україна фактично являється у стані війни, вже 6 років продовжується російська агресія.

Вже давно можна було б забезпечити українську армію високотехнологічною суперсучасною зброєю, яка б за декілька днів змінила б характер цієї війни.

Те, що ми купили у Туреччини декілька моделей БПЛА це було правильно, але ще більш правильно було б налагодити їх серійне виробництво українськими підприємствами, і зокрема ДП "Антонов".

Але сталося так, що це підприємство на даний час вже не здатне реалізувати цю важливу роботу, а найкращі творчі спеціалісти не можуть застосувати свій талант на користь України.

Україна, яка спромоглась створити найбільший літак у світі – АН-225 і найкращі транспортні літаки, як Ан-22, Ан-124, Ан-178 – безумовно могла би вже давно забезпечити наші збройні сили в тому числі і БПЛА, які були б не гірші ніж турецькі, чи ізраїльські.

Легендарний авіаконструктор Дмитро Ківа вимушений був залишити не тільки ДП "Антонов", якому віддав більше 50 років свого життя і який разом з колективом створив літаки, які є гордістю України але й Україну.

Йому найшли заміну на некомпетентних, не підготовлених людей. Які замість успішної роботи, довели ДП "Антонов" до ганебного стану. Після Дмитра Ківи не вироблено жодного серійного літака. А ті наробки, які були здійснені, коли він був керівником, бездарно втрачені.

Я звертався до Президента Зеленського ще в червні 2019 року. Сподівався, що новобраний Президент належним чином відреагує на катастрофічний стан в нашій авіаційній галузі, в тому числі і щодо ДП "Антонов". Але моє звернення глава Офісу перенаправив в РНБО, а РНБО до Кабінету Міністрів України. А Уряд України підготував Зеленському доповідь яку готували ті, які фактично і знищують авіаційну галузь України, вірніше те, що залишилось.

Тому у нас і досі немає БПЛА, їх і не може бути з таким відношенням.

Мені дуже сподобалась програма кандидата у Президенти Романа Насірова. З якою він йшов на вибори в 2019 році (http://ua-pravo.org/2019/02/26). Він єдиний, який чітко зазначив величезну перспективу бойових БПЛА.

Саме в програмі Насірова дуже правильно були розставлені акценти, щодо необхідності оснащення української армії суперсучасною зброєю.

А для цього, як правильно зазначив Насіров, необхідно дати підприємствам повну економічну свободу, змінити організаційну структуру оборонного комплексу.

Але нажаль, ніхто на ці пропозиції Насірова не звернув увагу.

Аналіз подій в Сирії вимагає щоб до цієї проблематики негайно повернулись.

Може і президент Зеленський зверне на це увагу.

А зараз виходить так, що Насіров був правий.

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