Вихід України з СНД: експерти оцінили наслідки

Підписання президентом України Петром Порошенком указу, який вводить в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 травня 2018 року "Про припинення дії для України окремих міжнародних договорів, укладених в рамках СНД", є своєчасним кроком, який слід було зробити ще раніше.

Разом з тим, експерти вважають, що він крок не спричинить ніяких кардинальних змін ні для України, ні для країн, з якими вона розриває певні домовленості, пише Ua.News.

Так, політолог Вадим Карасьов переконаний, що відмова від окремих договорів не матиме особливої ​​практичної користі на державному рівні.

"Київ не відмовляється від тих договорів, що мають прикладне практичне значення для України та українців - наприклад, угода про виплату пенсій тим, хто працював ще в період СРСР в інших республіках. Це серйозні договори і від них не так просто відмовитися. Угоди, вихід з яких передбачав би серйозні втрати і наслідки для України, наша влада не чіпає, а значить тільки ті, які не мають ніякої практичної користі, тому це не сенсація. Це із серії "походити колами" або нової своєрідної гибридності, не розвиваючи далі цей процес", - пояснив він.

Політолог також пов'язав таке рішення офіційного Києва з наближенням виборів 2019 року і не прогнозує серйозних наслідків зазначеного кроку як для України, так і для інших країн-учасниць СНД.

"Відмова України від ряду договорів СНД навряд чи глибоко шокувала інші країни-учасниці Співдружності. Це суто рекламний і маркетинговий хід Києва з точки зору передвиборчого року і передвиборчої кампанії, краще, ніж якась значуща з дипломатичної та геополітичної точки зору подія. Це цілком очікуваний черговий крок з точки зору передвиборчих резонів, ходів і технологій, а не те, що дійсно могло б мати серйозне практичне значення для зміцнення України своєї обороноздатності, національної безпеки і, загалом, раціоналізації та підвищення ефективності дипломатії й зовнішньої політики", - додав Карасьов.

Він також вважає, що таким рішенням Порошенко легалізував свою відмову від участі в самітах СНД, в яких завжди брали участь президенти пострадянських держав. За словами експерта, після такого рішення Києву слід продовжувати партнерські відносини з країнами-членами СНД за принципом "не розвивати, але і не воювати", виключаючи Російську Федерацію.

Голова Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала також вважає, що вихід з окремих договорів СНД - своєчасне рішення, однак Києву слід було зробити це набагато раніше. На думку експерта, таке рішення дійсно не матиме суттєвих наслідків для України, оскільки наша країна й так не брала активної участі в цих угодах.

"Пояснити логічно, чому наша влада не вийшла з цих договорів раніше, неможливо. Це так само важко пояснити, як важко зрозуміти, чому війну не назвали війною. Раніше говорили, що на Донбасі має місце громадянський конфлікт, зараз говорять, що це взагалі якийсь військовий конфлікт, хоча насправді йде війна. Важко зрозуміти, чому ми живемо в неправильному понятійному ряду, де все відбувається половинчасто. Я не вважаю, що якщо йде гібридна війна, то обов'язково повинна бути гібридна відповідь. Києву слід чітко розставляти акценти, щоби не було непорозумінь як всередині, так і за межами країни, оскільки це ускладнює вирішення актуальних проблем", - міркує він.

Політолог також зазначив, що СНД давно набуло статусу аморфної структури і у зв'язку з цим Україні слід безпосередньо розвивати двосторонні відносини з колишніми партнерами по Співдружності з урахуванням взаємних інтересів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія заявила про те, що Україна не виплатила до бюджету СНД більш 300 млн рублів.