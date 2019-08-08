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Вигнав за правду: в партії Смешка розгорівся новий скандал

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Лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко виключив з її складу свого першого заступника Олександра Кіхтенка та ще сімох керівників регіональних відділень, які зважилися публічно розповісти про те, що відбувається в політсилі.

Про це повідомляється на сайті "Сили і честі". Офіційною причиною стали їх дії, спрямовані нібито на дискредитацію партії та внутрішній розкол.

Так, своїх місць позбулися: перший заступник голови партії Олександр Кіхтенко; члени політради партії Михайло Нечипорук і Юрій Черкасов, член контрольно-ревізійної комісії партії Юрій Ляховський, голова правління Дніпропетровської обласної організації партії Володимир Фастов, голова правління Херсонської обласної організації партії Олександр Вітковський, голова правління Чернігівської обласної організації партії Валерій Безкровний і голова правління Харківської обласної організації партії Геннадій Крутов.

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Ігор Смешко

Ігор Смешко

Радіо Свобода

Згідно з повідомленням, всі вони поширювали в ЗМІ на минулих виборах "маніпулятивну і неправдиву інформацію" про партію, а також мали "особисті амбіції і меркантильні інтереси".

Примітно, що вони є "батьками-засновниками" партії Смешка і збунтувалися проти свого лідера після того, як він відсторонив давніх соратників від керівництва партією і привів абсолютно чужих людей.

Партія "Сила і честь"

Партія "Сила і честь"

Facebook партії "Сила і честь"

Через ситуацію, що виникла, Кіхтенко, Нечипорук, Черкасов, Ляховський, Фастов, Вітковський, Безкровний і Крутов відкрито звернулися до партії з закликом зупинити свавілля Смешка. Ознайомитися з документом, який потрапив у розпорядження OBOZREVATEL, можна тут.

Кіхтенко також розповів, що Смешко не набирав у партію "нові обличчя", як заявляв перед виборами, а привів вигідних йому людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше давній соратник Смешка, голова контрольно-ревізійної комісії партії Микола Обіход заявив, що лідер партії поводиться з її членами, як з кріпаками.

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Особа
Ігор Смешко
Місце
Україна
Тег
Партія "Сила та честь"
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Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
Люди не вірили, що Смєшко гнида, я наприклад це знала давно, ще з того часу, як вони разом з Сацюком труїли Ющенка і нахабно ця гнида заперечує цей факт.
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