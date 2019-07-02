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"Перемога Росії": чим небезпечні кроки Зеленського щодо Донбасу

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Команда президента Володимира Зеленського виступає за втілення в життя Мінських угод, які вже давно показали свою недієздатність.

З одного боку, їх повне виконання більше вигідно Росії, ніж Україні. З іншого – реальних альтернатив Мінську поки не спостерігається.

Так як же вчинити Києву і чим може бути небезпечний підхід Зеленського до питання Донбасу – розбирався OBOZREVATEL.

Головне:

  • Сталося часткове відведення військ по лінії Станиці Луганській. Правда, як показують резонансні розстріли українських медиків 1 і 2 липня, терористи не збираються припиняти вогонь.

  • Після врегулювання питання з відведенням озброєнь, Україна повинна перейти до пункту про проведення місцевих виборів на Донбасі;

  • Міжнародники попереджають Україну про серйозні ризики Мінська.

Що робити з Мінськом?

В кінці червня ЗСУ відвели війська по лінії Станиці Луганській, так само вчинили і терористи. Процедура розведення стартувала після запуску сигнальних ракет з української сторони і з боку бойовиків. Весь процес проходив під наглядом представників ОБСЄ і командувача ОС генерал-лейтенанта Олександра Сирського.

Це прокоментував і президент, назвавши першим кроком до "досягнення стійкого припинення вогню по всій лінії зіткнення на Донбасі".

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В ООС заявили, відведення не послабляє оборонні можливості ЗСУ на ділянці. "Ми змусили супротивника відвести підрозділи за лінії, які вказані в Мінських домовленостях 2014 року, ніякого відходу з позицій не відбулося, наші підрозділи поліпшили становище", – заявив заступник командувача Об'єднаних сил і представник України в підгрупі безпеки на мінських переговорах Богдан Бондар.

Українські військові на Донбасі

Українські військові на Донбасі

Паралельно з цим процесом сторони повинні припинити вогонь, а також почати підготовку до проведення місцевих виборів. Правда, як показує розстріл українських медиків 1 і 2 липня, терористи не збираються виконувати домовленості.

У той же час міжнародник Юлія Осмоловська впевнена, що альтернативи на даному етапі в української влади немає, хоча в угодах міститься багато "мін" для Києва.

"У Росії впевнені, що це їх дипломатична перемога. Хоча, якщо і проаналізувати текст угоди, то там є багато проблемних для України пунктів. Потрібно чітко розуміти і пропрацювати послідовність дій всіх сторін, а також ступінь інтеграції звільнених територій", – розповіла OBOZREVATEL Осмоловська.

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Міжнародник Микола Капітоненко взагалі вважає, що Україні не вигідно повністю виконувати Мінські угоди.

"Проблема в тому, що Мінські угоди – це така форма часткової капітуляції, на яку змушений був піти президент Порошенко за підсумками подій 2014-2015 років. А далі співвідношення сил трохи змінилося, і Росія втратила можливість нав'язати виконання Мінська силою. З того часу Москва твердить про те, що підписане виконати потрібно, але важелів впливу у неї немає – тільки консервація конфлікту. Що і відбувається. Мінськ занадто невигідний для України і дуже вигідний для Росії", – пояснив OBOZREVATEL міжнародник Микола Капітоненко.

Місія ОБСЄ на Донбасі

Місія ОБСЄ на Донбасі

Що з Будапештським меморандумом?

Окрему увагу деякі політики приділяють і можливості відновлення горезвісного Будапештського меморандуму. Мова про підписаний, США, Росією і Великобританією документ в 1994 році, який повинен був гарантувати Україні територіальну цілісність.

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Сам меморандум вже був порушений Росією в 2014 році. Багато дипломатів впевнені, в ньому немає ніякого сенсу і він працює лише на папері. Чому?

  • По-перше, будапештського формату на практиці взагалі немає. Під цим позначенням можна мати на увазі хіба що посередництво Вашингтона і Лондона в переговорному процесі з Україною і Росією.

  • По-друге, в США не особливо зацікавлені активно лобіювати інтереси України в такому форматі. Лондону також не до цього – на тлі виходу з ЄС і політичної кризи.

  • По-третє, Кремль проти втручання Лондона і Вашингтона в переговори. Такі сигнали регулярно йдуть від Москви.

Переговори в 4-сторонньому форматі

Переговори в 4-сторонньому форматі

Як упевнений міжнародник Микола Капітоненко, Будапештський формат повністю вичерпав себе. Залишився в реаліях минулого світового порядку.

"Спекуляції на цю тему пора припиняти – навіть якщо сподіватися на юридичну цінність Будапештського меморандуму, нам ніхто нічого не винен за його умовами. Крім Росії – але вона виконувати його явно не буде. Якщо і використовувати слово "Будапешт" у зовнішньополітичній риториці, то виключно в прив'язці до того, що агресія проти України зруйнувала режим нерозповсюдження, і в результаті програють усі", – впевнений Капітоненко.

Правда, 1-й президент України Леонід Кравчук так не вважає. За його словами, з РФ варто вести діалог щодо Донбасу саме в рамках меморандуму.

Дивіться відео на тему:

"Я завжди заявляв, що Мінський процес неефективний за своєю суттю. Навіть в Європі вже говорять, що він себе вже вичерпав. Він не може вирішити корінне питання України про території і врегулювати військовий конфлікт на Донбасі... Виступаю за те, щоб повернутися до Будапештському процесу. Подумати, як його розширити, як його змінити, але повернутися до нього. Потрібно почати діалог з Російською Федерацією, щоб припинити війну. Але не потрібно звинувачувати Україну в бездіяльності, РФ теж не йде на зустріч", – заявив він в ефірі одного з шоу.

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Автор
Віталій ТисячнийВіталій Тисячний
Тема
мінські домовленості
Особи
Володимир ЗеленськийЛеонід КравчукЛеонід КучмаАндрій Богдан
Місце
Україна
Теги
Донбасвійна
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