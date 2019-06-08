"Відверта брехня!" Прес-секретаря Зеленського рознесли за скандальну заяву про Донбас

Заява прес-секретаря президента України Володимира Зеленського Юлії Мендель про те, що українські військові можуть вбити мирних жителів, стріляючи по терористах біля цивільних об'єктів на Донбасі, викликала суспільний резонанс.

Так, користувачі мережі пишуть про те, що бійці ЗСУ не відповідають на провокації бойовиків, якщо ті перебувають близько житлових будинків, шкіл або лікарень.

"Можливо, з фази активних бойових дій 2014-го року ще щось можна витягти схоже на поразку цивільних об'єктів (але й тоді не прицільно, а через промахи).

Але в 2019 році говорити, що, мовляв, наша арта працює по цивільним будівлям, щоб збити звідти ворожий міномет – це навіть не помилка і не альтернативна трактування, це просто відверта брехня", – висловився про скандал ветеран і головний редактор "Петро і Мазепа" Віктор Трегубов.

Юлія Мендель Скрін відео

"Артилеристи завжди знають, куди вони стріляють. Оскільки вони стріляють по координатам, які накладаються на карти. А на картах прекрасно видно, школа там, дитячий садок або інший інфраструктурний об'єкт в якому можуть бути скупчення людей. І в такому випадку приймається рішення про заборону стрільби, щоб не викликати жертв серед мирного населення", – написав у Facebook волонтер Олександр Карпюк (Серж Марко).

Нагадаємо, в ефірі то-шоу "Право на владу" Мендель сказала: "Дуже часто наші військові потрапляють на провокації. Коли стріляють із житлового будинку, школи, садочка, будь-якого місця, де знаходяться цивільні люди. І після цього починається обстріл цього будинку. Таким чином гинуть наші люди, українці. Власне, йшлося про те, щоб не піддаватися на провокації" (щоб подивитися відео, поскрольте вниз).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Глава української делегації на переговорах із врегулювання ситуації на Донбасі в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма запевнив, що нові домовленості про "режим тиші" на Донбасі повинні містити норму "не стріляти у відповідь".

При цьому голова ВР Андрій Парубій заявив, що заява про те, що ЗСУ не повинні відкривати вогонь у відповідь на обстріл терористів на Донбасі, призведе до капітуляції, а не до миру.

Через висловлювання Кучми розгорівся скандал, однак пізніше з'ясувалося, що військові не отримували "жорсткої заборони з Києва на роботу артилерії, якщо є хоч якась загроза життю військових", і "як працювали, так і працюють".

Пізніше Кучма пояснив свою скандальну заяву щодо стрільби на Донбасі. Він наголосив, що українські військові повинні стріляти у відповідь, коли це відбувається за межами територій населених пунктів.

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