Відведення сил на Донбасі зірване: МЗС назвало причину

Відведення сил у районі Петрівського і Золотого на Донбасі відкладене, оскільки були порушення перемир'я.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на пресконференції у Києві у понеділок, 7 жовтня (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

"Сьогодні (7 жовтня. – Ред.) мало б початися розведення, і дійсно про це була домовленість нашої переговорної команди у Мінську... На превеликий жаль, ви знаєте самі, що були обстріляні декілька днів тому Петрівське і Золоте", – зазначив він.

Вадим Пристайко Скріншот відео

"Наскільки ви пам'ятаєте, наше рішення передбачало, що розведення починається на сьомий день після того, як на цій конкретній ділянці зберігатиметься мир і не відбуватимуться обстріли", — додав Пристайко.

Пізніше прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ нібито зацікавлена у виконанні домовленостей щодо окупованого Донбасу.

У "ДНР" же в усьому звинуватили ЗСУ, заявивши, що відведення військ нібито було зірване через збільшення кількості обстрілів українською стороною.

Журналіст Віталій Портников вважає, що своєю заявою Пристайко розкрив справжню мету Кремля: до нескінченності відкладати зустріч у "нормандському форматі", не допускаючи припинення вогню на Донбасі. Він зазначив, що Путін намагається повільно "підсмажувати" Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські військові з обережністю поставилися до планів керівництва країни почати розведення сил на Донбасі.

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