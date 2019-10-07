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7 жовтня • оновлено в 17:49
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Відведення сил на Донбасі зірване: МЗС назвало причину

57.4т Читати матеріал російською

Відведення сил у районі Петрівського і Золотого на Донбасі відкладене, оскільки були порушення перемир'я.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на пресконференції у Києві у понеділок, 7 жовтня (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

"Сьогодні (7 жовтня. – Ред.) мало б початися розведення, і дійсно про це була домовленість нашої переговорної команди у Мінську... На превеликий жаль, ви знаєте самі, що були обстріляні декілька днів тому Петрівське і Золоте", – зазначив він.

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

Скріншот відео

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"Наскільки ви пам'ятаєте, наше рішення передбачало, що розведення починається на сьомий день після того, як на цій конкретній ділянці зберігатиметься мир і не відбуватимуться обстріли", — додав Пристайко.

Пізніше прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ нібито зацікавлена у виконанні домовленостей щодо окупованого Донбасу.

У "ДНР" же в усьому звинуватили ЗСУ, заявивши, що відведення військ нібито було зірване через збільшення кількості обстрілів українською стороною.

Журналіст Віталій Портников вважає, що своєю заявою Пристайко розкрив справжню мету Кремля: до нескінченності відкладати зустріч у "нормандському форматі", не допускаючи припинення вогню на Донбасі. Він зазначив, що Путін намагається повільно "підсмажувати" Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські військові з обережністю поставилися до планів керівництва країни почати розведення сил на Донбасі.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Вадим Пристайко
Місце
Україна
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Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
Никто Клоуна не слушается. Нацики хрен на него положили, стадо на площадях мычит, порохоботы опять модными становятся. Думал, что Зеля только до весны дотянет, а он с опережением пошёл.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Кувалдин Иван, Зеля в игре.Нацбаты контролирует Коломойский с Аваҡовым,а не Порошенҡо.А они в команде Зеленского.Это цирк для нормандского формата и Трампа ,пославшего Зе говорить с Путиным о мире.
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Попович Дмитрий
Попович Дмитрий
Пристайко брехло!
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70rus xxx
70rus xxx
Пристайко,а что там делает Билецкий со своей бандой?
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Руденко Вован
Руденко Вован
70rus xxx, он на своей земле.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
70rus xxx, ватоголовых ебошит
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