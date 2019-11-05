Головна Новини
5 листопада • оновлено в 13:09
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Відсунули, як презерватив": Цимбалюк принизив Царьова через Донбас

2.7т Читати матеріал російською

Український журналіст Роман Цимбалюк публічно принизив екснардепа-втікача Олега Царьова. Він яскраво відповів на його обурення з приводу того, що зрадникам України не надали можливості керувати терористичними "Л/ДНР".

У своєму відеоблозі на YouTube він нагадав колаборанту, що Росія зневажає таких, як він, і ставиться до них, як до використаних контрацептивів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я приїхав на Донбас, бо ніхто інший туди не приїхав. Якби свого часу Віктор Федорович Янукович... Йому порадили повернутися на Донбас. Всім, хто приїхав сюди, в Російську Федерацію, аж ніяк не бідними людьми, радили займатися народним господарством цих "республік", вкладати кошти і бути там, займатися тим, чим вони повинні займатися. Тоді б питання "формули Штайнмаєра" не постало", – сказав Царьов у скандальному виступі, фрагмент якого показав Цимбалюк на своєму каналі.

Новини
"Не вийняв презерватив із рота": Соколова зганьбила Соловйова через нападки на Україну

На це журналіст відповів перебіжчику жорстким стьобом, пояснивши, чому зрадники України ніколи не отримають хоч якогось впливу в Росії чи на окупованих нею територіях.

"Не знаю, що може встати або впасти у Олега Анатолійовича, проте він порушує дуже цікаву тему: чому "еліта", яка втекла, не може туди (на Донбас. – Ред.) поїхати? У Москві вони чудово почуваються. Де завгодно, але крім Донецька і Луганська. Все дуже просто – в Росії багатих людей, дійсно, дуже багато, але влада – товар дуже лімітований. І цих "товаришів"-утікачів, звісно ж, до неї не допустять", – вважає Цимбалюк.

Цимбалюк і Царьов

Цимбалюк і Царьов

"Взагалі-то це схоже більше на байку про один використаний гумовий виріб. Ніби його використали, а коли став непотрібним – просто викинули! Бо ось цю колишню "політичну еліту" Донбасу тут у Москві просто зневажають. Бо вони спекулювали багато років на темах російської мови, Митного союзу. Але коли регіон захопили росіяни, їх просто відсунули. Ну точно презервативи!" – потролив Царьова та інших посіпак окупантів український журналіст.

Новини
"Вважають всіх д*білами?!" Цимбалюк розгромив брехню Росії про війну на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL, інші українці у мережі також взяли на кпини мрії Царьова про повернення на Донбас Януковича і його поплічників. Колаборанту нагадали, що він ніколи не був по-справжньому українським політиком.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
російська пропаганда Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особи
Роман Цимбалюк Олег Царьов
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
3
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки