"Відсунули, як презерватив": Цимбалюк принизив Царьова через Донбас

Український журналіст Роман Цимбалюк публічно принизив екснардепа-втікача Олега Царьова. Він яскраво відповів на його обурення з приводу того, що зрадникам України не надали можливості керувати терористичними "Л/ДНР".

У своєму відеоблозі на YouTube він нагадав колаборанту, що Росія зневажає таких, як він, і ставиться до них, як до використаних контрацептивів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я приїхав на Донбас, бо ніхто інший туди не приїхав. Якби свого часу Віктор Федорович Янукович... Йому порадили повернутися на Донбас. Всім, хто приїхав сюди, в Російську Федерацію, аж ніяк не бідними людьми, радили займатися народним господарством цих "республік", вкладати кошти і бути там, займатися тим, чим вони повинні займатися. Тоді б питання "формули Штайнмаєра" не постало", – сказав Царьов у скандальному виступі, фрагмент якого показав Цимбалюк на своєму каналі.

На це журналіст відповів перебіжчику жорстким стьобом, пояснивши, чому зрадники України ніколи не отримають хоч якогось впливу в Росії чи на окупованих нею територіях.

"Не знаю, що може встати або впасти у Олега Анатолійовича, проте він порушує дуже цікаву тему: чому "еліта", яка втекла, не може туди (на Донбас. – Ред.) поїхати? У Москві вони чудово почуваються. Де завгодно, але крім Донецька і Луганська. Все дуже просто – в Росії багатих людей, дійсно, дуже багато, але влада – товар дуже лімітований. І цих "товаришів"-утікачів, звісно ж, до неї не допустять", – вважає Цимбалюк.

Цимбалюк і Царьов

"Взагалі-то це схоже більше на байку про один використаний гумовий виріб. Ніби його використали, а коли став непотрібним – просто викинули! Бо ось цю колишню "політичну еліту" Донбасу тут у Москві просто зневажають. Бо вони спекулювали багато років на темах російської мови, Митного союзу. Але коли регіон захопили росіяни, їх просто відсунули. Ну точно презервативи!" – потролив Царьова та інших посіпак окупантів український журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інші українці у мережі також взяли на кпини мрії Царьова про повернення на Донбас Януковича і його поплічників. Колаборанту нагадали, що він ніколи не був по-справжньому українським політиком.

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