Відставка Жебрівського: стало відомо, куди піде глава Донеччини

Глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський після своєї відставки обійматиме посаду заступника генерального прокурора.

За словами джерел "Громадського" в уряді, чиновник нібито давно просився повернутися до Києва, і нарешті отримав "добро".

"Все-таки звільнився за власним бажанням, мовляв, "втомився", - розповіли виданню співрозмовники, наближені до Адміністрації президента.

Дану версію підтвердили і джерела в уряді.

"З чуток, але тільки за чутками, буде заступником у генпрокурора", - заявили співрозмовники в Кабміні.

Як відомо, Павло Жебрівський має прокурорський досвід. До того як очолити Донецьку ОДА він обіймав посаду керівника Антикорупційного управління Генеральної прокуратури України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація про можливе наступника Жебрівського на посаді глави Донецької області.