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Відставка Гройсмана: віце-прем'єр прояснила долю Кабміну

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Верховна Рада на засіданні 30 травня спробує відправити у відставку Кабінет міністрів Володимира Гройсмана, проте немає жодних гарантій, що в парламенті знайдуться голоси за це рішення.

Очікуваннями від голосування поділилася в ефірі ObozTV віце-прем'єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

На питання, чи вистачить у Раді голосів, віце-прем'єр відповіла: "Мені складно прогнозувати, тому що, як ви бачите, зневажливе ставлення до народних обранців з боку президента не стимулює їх приймати рішення".

"Частина з депутатів вже активно включається в передвиборчу боротьбу і працює на округах або в політичних партіях, шукає своє політичне майбутнє. Інша частина ще бере участь в засіданнях і намагається активно просувати напрацювання з надією проголосувати при цьому скликанні парламенту. Тому дуже складно прогнозувати, наскільки завтра буде повне зібрання народних депутатів, чи будуть голоси для будь-якого рішення взагалі", – пояснила вона.

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Климпуш-Цинцадзе уточнила, що якщо парламент схвалить відставку прем'єр-міністра, то, відповідно до регламенту, весь уряд разом з прем'єром також автоматично йде у відставку.

"Це, разом з тим, не означає, що ми повинні залишити свої робочі місця. Ми повинні відпрацювати до того, як новий парламент буде обраний, нова коаліція створена і новий уряд затверджено", – підкреслила вона.

Також віце-прем'єр повідомила, що Гройсман повинен покласти на когось виконання обов'язків глави Кабміну. Перший кандидат на в.о. прем'єра – це перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів.

"Але разом з тим, у нас є шість віце-прем'єрів, чотири з них, як і я, не мають за собою міністерства, і це може бути якесь інше рішення", – зазначила Климпуш-Цинцадзе.

Володимир Гройсман

Володимир Гройсман

kmu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Володимир Гройсман офіційно подав у відставку 24 травня. Також Гройсман заявив про твердий намір брати участь в майбутніх виборах до Верховної Ради України.

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Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особи
Іванна Климпуш-Цинцадзе Володимир ГройсманСтепан КубівВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів УкраїниВерховна Рада України
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Стрелкова Даяна
Стрелкова Даяна
Oгpoмное спaси6o всем тeм, кто показал мне этoт чудо-cайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁kl1wz0f Пpocтo пpойдя oпpоc пoлучилa почти пoлyгoдовyю зaрплaтy)) Пользуйтecь, покa eще еcть вoзмoжнocть=)
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