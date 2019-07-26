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"Відразу знайшли спільну мову": стало відомо про пропозицію Трампа Зеленському

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Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови знайшов спільну мову з главою України Володимиром Зеленським та запросив його в Білий дім.

Такими подробицями поділився представник США при Європейському Союзі Гордон Сондланд, пише "Радіо Свобода". 26 липня він зустрівся в Києві з президентом України.

"Вчора Зеленський досить довго спілкувався з Трампом, вони знайомилися. Я спілкувався з обома і до, і після цієї розмови, яка пройшла дуже успішно. Вони відразу знайшли спільну мову", – розповів Сондланд.

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Трамп і Зеленський

Трамп і Зеленський

За його словами, в кінці розмови Трамп запросив Зеленського в Білий дім у термін, "який підходить для обох сторін, у найближчому майбутньому".

Гордон Сондланд

Гордон Сондланд

Радіо Свобода

Як повідомляв OBOZREVATEL 25 липня Зеленський провів телефонну розмову з Трампом. Останній привітав Україну з успішним проведенням вільних і демократичних парламентських виборів. Окремо американський глава привітав Зеленського з перемогою партії "Слуга народу".

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Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Жаль по телефону отчмекать нельзя,зеленый готов отблагодарить за ""санкции"против России.
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Smith Lera
Smith Lera
3,16 хвилини, трохи більшн за Π, ото довго...
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Vovochkin Vova
Vovochkin Vova
Smith Lera, а П общался 3 ??? Тебе лично докладывало кто???
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