"Відразу знайшли спільну мову": стало відомо про пропозицію Трампа Зеленському

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови знайшов спільну мову з главою України Володимиром Зеленським та запросив його в Білий дім.

Такими подробицями поділився представник США при Європейському Союзі Гордон Сондланд, пише "Радіо Свобода". 26 липня він зустрівся в Києві з президентом України.

"Вчора Зеленський досить довго спілкувався з Трампом, вони знайомилися. Я спілкувався з обома і до, і після цієї розмови, яка пройшла дуже успішно. Вони відразу знайшли спільну мову", – розповів Сондланд.

Трамп і Зеленський

За його словами, в кінці розмови Трамп запросив Зеленського в Білий дім у термін, "який підходить для обох сторін, у найближчому майбутньому".

Гордон Сондланд Радіо Свобода

Як повідомляв OBOZREVATEL 25 липня Зеленський провів телефонну розмову з Трампом. Останній привітав Україну з успішним проведенням вільних і демократичних парламентських виборів. Окремо американський глава привітав Зеленського з перемогою партії "Слуга народу".

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