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23 грудня • оновлено в 11:34
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"Відповідатиме Зеленський!" Порошенко вказав на наслідки провальної бюджетної політики

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П’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що президент Володимир Зеленський, як людина, в руках якої сконцентровані всі важелі влади, має особисто нести відповідальність за провальну бюджетну політику.

Як Порошенко зазначив у ефірі телеканалу "Україна", кивати на "попередників" – ганебна практика Януковича.

"Дуже ганебна практика, яка була притаманна Януковичу і Азарову, коли намагалися кивати на "попередників". За п’ять років мого президенства жодного разу я не дозволив собі використовувати цей прийом, незважаючи на те, що ми прийняли країну в жахливому стані і це був однин з найважчих в сучасній історії України періодів", – сказав він.

Порошенко вказав на наслідки провальної бюджетної політики

Порошенко вказав на наслідки провальної бюджетної політики

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Порошенко наголосив, що в першому півріччі його каденції бюджет мав значний профіцит і не було загрози формування такого значного дефіциту.

"Перші два квартали, коли ще була моя каденція, зростання економіки України перевищувало 4%. Це дуже непогані показники. За підсумками завершення моєї каденції лише на казначейському рахунку знаходилося біля 30-ти мільярдів гривень і у валюті знаходилося ще також більше 30-ти мільярдів гривень. Це профіцит бюджету на 20 мільярдів гривень за підсумками першого півріччя. Економіка розвивалася, гроші надходили", – зазначив політик.

"Зараз ми маємо різкі загрози для грошей на казначейському рахунку. Ми маємо недонадходження по митниці на суму майже в 39 мільярдів. Це і є так звана митна реформа? Я переконаний, що ми недоотримаємо по приватизації, ми недоотримаємо по тютюновому скандалу, коли за корупційними оборудками одного із членів "Слуги народу", фактично, зупинилося виробництво тютюнових підприємств, а це недорахування в бюджет більше десятка мільярдів гривень", – роз’яснив Порошенко.

Він підкреслив, що відповідальність за економічну ситуацію в країні несе персонально президент Зеленський, адже він, фактично, повністю контролює дії уряду і більшості у Верховній Раді.

"Не треба пред’являти претензії до прем’єр-міністра чи уряду, вони є технократичні. Не треба пред’являти претензії до парламенту – вони в турборежимі виконують волю президента. В цих поточних умовах структури влади, великі права має президент, який формує одноосібно уряд і парламентські законопроекти, але і відповідальність за реальні катастрофічні явища в економіці несе президент", – сказав лідер "ЄС".

Порошенко роз’яснив, що внаслідок значного дефіциту бюджету постраждають всі сфери соціально-економічного життя країни, навіть найважливіша у воюючій країні сфера – армія та оборонні замовлення.

"Які будуть наслідки цього? Перша позиція – це недофінансування місцевого самоврядування, руйнація системи децентралізації. Друга позиція – недофінансування соціальних і культурних видатків, в тому числі, субсидій, позиція по фінансуванню оборони. Недофінансовується державне оборонне замовлення, армія. Зараз необхідно дивитися – хто за це відповідає і кому це вигідно", – підкреслив Порошенко.

Як писав OBOZREVATEL, п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що угоди про постачання газу з РФ на український ринок є політичними.

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Петро Порошенко Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Как это Вова не догадался посадить в СИЗО Петю и потом выпустить под залог, который покроет дефицит бюджета.
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Порох ВЫВЕЛ Украину из *опы, а ЗеСопля ВЕДЕТ страну в *опу
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Повторяю для модераторов:"Все к чему прикасается Зеленский и его окружение, в конечном итоге, превращается в д***мо".
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