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21 вересня • оновлено в 20:50
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Відмова України від ПАРЄ: глава делегації поставила крапку в скандалі

7.2т Читати матеріал російською

Верховна Рада вирішила не акредитувати нову делегацію України в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) і не приймати таким чином участь у роботі наступної сесії РЄ.

Це на своїй сторінці у Facebook підтвердила глава оновленої української делегації в ПАРЄ, народний депутат від фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько.

"Це наша єдина позиція, схвалена фракціями "Слуга народу", "Батьківщина", "Голос" і "Європейська Солідарність", – написала вона.

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ПАРЄ

ПАРЄ

Колаж

Єлизавета Ясько

Єлизавета Ясько

facebook.com/lisa.yasko

Відзначимо, частина народних депутатів, які увійшли в українську делегацію в ПАРЄ, планують поїхати на осінню сесію, незважаючи на бойкот.

Нардепи, які були в складі минулої делегації і залишилися в новій, уже запланували цю поїздку.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Єлізавета Ясько
Місце
Україна
Теги
ПАРЄ політика Партія Слуга народу Парламентська асамблея Ради Європи
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Петренко Иван
Петренко Иван
Ну всё как же теперь ПАСЕ будет без нас работать?Ведь мы в ПАСЕ самая большая страна и взносами финансировали всю Европу.Это конечно шок для ПАСЕ.Теперь они то и работать не смогут,ведь всё финансирование накрылось без Украины.
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Симонов Леонид
Симонов Леонид
Снова продолжается дурь! А Юго- Восток думал, что спихнув Порошенко, страна выйдет на дорогу, широкую и ясную, дружбы и сотрудничества с Россией, от которой Украина несомненно выиграет.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Украина поменялась местами с Россией! Россия вышла из такой ситуации с достоинством! Посмотрим, как будет действовать Украина, и насколько они важны для Европы.
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