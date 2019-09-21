Відмова України від ПАРЄ: глава делегації поставила крапку в скандалі

Верховна Рада вирішила не акредитувати нову делегацію України в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) і не приймати таким чином участь у роботі наступної сесії РЄ.
Це на своїй сторінці у Facebook підтвердила глава оновленої української делегації в ПАРЄ, народний депутат від фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько.
"Це наша єдина позиція, схвалена фракціями "Слуга народу", "Батьківщина", "Голос" і "Європейська Солідарність", – написала вона.
ПАРЄ
Колаж
Єлизавета Ясько
facebook.com/lisa.yasko
Відзначимо, частина народних депутатів, які увійшли в українську делегацію в ПАРЄ, планують поїхати на осінню сесію, незважаючи на бойкот.
Нардепи, які були в складі минулої делегації і залишилися в новій, уже запланували цю поїздку.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію про зміну характеру санкційного механізму і запросила Росію повернутися до роботи в ПАРЄ без обмежень права голосу.
Після цього українська делегація оголосила бойкот ПАРЄ через Росію.
Для консультацій Україна відкликала посла при Раді Європи – Дмитра Кулебу. Він розповів, яку відповідь завдасть країна.
Повноваження Росії в ПАРЄ були оскаржені представниками України і Грузії.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!