Відмова України від ПАРЄ: глава делегації поставила крапку в скандалі

Верховна Рада вирішила не акредитувати нову делегацію України в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) і не приймати таким чином участь у роботі наступної сесії РЄ.

Це на своїй сторінці у Facebook підтвердила глава оновленої української делегації в ПАРЄ, народний депутат від фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько.

"Це наша єдина позиція, схвалена фракціями "Слуга народу", "Батьківщина", "Голос" і "Європейська Солідарність", – написала вона.

ПАРЄ Колаж

Єлизавета Ясько facebook.com/lisa.yasko

Відзначимо, частина народних депутатів, які увійшли в українську делегацію в ПАРЄ, планують поїхати на осінню сесію, незважаючи на бойкот.

Нардепи, які були в складі минулої делегації і залишилися в новій, уже запланували цю поїздку.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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