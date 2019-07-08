"Відключати ці канали від кнопки!" У Раді відповіли на скандальний телеміст з Росією

Верховній Раді України необхідно зупинити скандальний телеміст з Росією "Треба поговорити", який телеканал NewsOne збирається провести з пропагандистським каналом "Росія 1".

Про це заявив в ефірі ObozTV представник парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони, народний депутат Юрій Береза (заступник голови фракції "Народний фронт").

"Звичайно, я готовий встати і зупинити ось цю трансляцію російсько-фашистської пропаганди на голови українських громадян", – запевнив Береза у відповідь на питання, чи готові зараз депутати зібратися з приводу проведення телемосту.

"У нас залишається тільки пряма дія. Потрібно йти і зупиняти ці ефіри. Треба йти і відключати від кнопки ці канали", – наголосив політик.

За його словами, вже давно слід було закрити пропагандистські канали на території України.

"Перше питання – до Верховної Ради, попереднього президента, Кабміна. На жаль, ми не змогли закрити пропагандистські канали чи канали, які беруть участь в інформаційній інтервенції проти України. На жаль, ми цього не зробили. І, напевно, нащадки нам це поставлять в провину", – сказав Береза.

Політик також провів паралелі з Другою світовою війною.

"Пам'ятайте, коли Німеччина відчикрижила Судети? І ось уявіть собі, що у Німеччини та Чехословаччині такий ефір... Ви скажете, що я божевільний, що це мерзота. Але у нас ситуація абсолютно така ж. Є російсько-фашистська імперія і є Україна, в якої анексована частина території – Крим і частина Донецької та Луганської області", – пояснив він.

NewsOne закликають відмовитися від скандальної ідеї телемосту з Росією bykvu.com

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Телеканал NewsOne, який входить в медіа-групу Віктора Медведчука, анонсував проведення 12 липня телемосту під назвою "Треба поговорити" з пропагандистським каналом "Росія 1".

Як пояснив NewsOne в своїй заяві, цей телеміст нібито стане "діалогом між народами України і Росії" заради "миру".

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав NewsOne відмовитися від телемосту.

Подібний ефір в Україні засудили багато політиків (зокрема, партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка і "Голос" Святослава Вакарчука), а також громадські діячі. Жорстко розгромила ідею телемосту відома українська журналістка Яна Соколова.

Об'єднані націоналісти країни від імені лідера партії "Національний Корпус" Андрія Білецького зажадали від президента Володимира Зеленського відреагувати на анонсований телеміст і дали йому на це добу.

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