"Віддам голос за "Голос"!" Лідер "Тартака" підтримав Вакарчука

Лідер гурту "Тартак" Олександр Положинський заявив, що підтримає партію Святослава Вакарчука "Голос" на позачергових виборах до Верховної Ради України.
"Планую, вибачте за тавтологію, віддати свій голос за "Голос", – написав Положинський на своїй сторінці у Facebook. Музикант додав, що, хоч він і не фанат Вакарчука, але у списку "Голосу" є багато людей, яких знає особисто і за яких готовий і, навіть більше, хоче проголосувати.
Він звернувся до користувачів і попрохав написати та аргументувати, якщо ті знають когось негідного зі списку партії.
Вакарчук і Положинський
Положинський наголосив, що у його виборі визначальними є не "партійна" приналежність, а особистості.
Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий український письменник Сергій Жадан заявив, що бачить члена "Голосу", шоумена, волонтера Сергія Притулу спікером Верховної Ради.
Український телеведучий і продюсер Ігор Кондратюк також підтримав партію Святослава Вакарчука "Голос".
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Позачергові вибори у Верховну Раду 2019" на сайті "OBOZREVATEL".